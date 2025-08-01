İzrail armiyase 2023 yılnıñ 7 oktäbrennän bügengä qadär Ğazzägä wäxşi räweştä höcüm itä häm xäzergä qadär 60 meñ 200dän artıq fälästinlene üterde.

İzrail Ğazzäne 18 yıl buyı blokada astında tota häm 2 marttan birle barlıq qapqalarnı yabıp, gumanitar yärdämnärgä kirtä quya. Bu da 2 million 400 meñ keşe yäşägän töbäktäge şartlarnı tağın da naçarayta.

Ğazzä sälamätlek saqlaw ministrlığınıñ ğomum mödire Mönir äl-Bärş beldergänçä 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär Ğazzädä açlıqtan 159 fälästinle ülde, bolar arasında 90 bala da bar.

Äl-Bärş: “Bu keşelär kinät kenä ülmäde. Äkrenläp, azıq-tölek häm darudan mäxrüm qaldıruçı blokada astında, zalimne mazlum belän ber totuçı global’ bitarafsızlıqta suldılar. Här san - ber keşe. Här bala – ber xıyal ide. Härberse beraz rizıq, söt häm qarawğa moxtac ide,” – dide.