Räsmi zatlar üterelgän balalar arasında 1 aylıq bulğan 88 bäbi, 2 aylıq 90 bäbi häm 3 aylıq 78 bäbineñ dä buluın açıqladı.
Ğazzä sälamätlek saqlaw ministrlığınıñ räsmi mäğlümatlarına kürä İzrail armiyase 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär Ğazzädä 18 meñ 592 fälästinle balanı üterde.
Kübese tuğannan berniçä könnän soñ, qayberläre berniçä sägät’tän soñ İzrailneñ hawadan höcümnäre yäisä bombağa totularında üterelgän.
Ministrlık açıqlağan sannarğa kürä tuğan könnärendä 9 bäbi, ber könlek 5 bäbi, ike könlek 5 bäbi häm öç könlek 8 bäbi üterelde.
İzrail armiyase 2023 yılnıñ 7 oktäbrennän bügengä qadär Ğazzägä wäxşi räweştä höcüm itä häm xäzergä qadär 60 meñ 200dän artıq fälästinlene üterde.
İzrail Ğazzäne 18 yıl buyı blokada astında tota häm 2 marttan birle barlıq qapqalarnı yabıp, gumanitar yärdämnärgä kirtä quya. Bu da 2 million 400 meñ keşe yäşägän töbäktäge şartlarnı tağın da naçarayta.
Ğazzä sälamätlek saqlaw ministrlığınıñ ğomum mödire Mönir äl-Bärş beldergänçä 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär Ğazzädä açlıqtan 159 fälästinle ülde, bolar arasında 90 bala da bar.
Äl-Bärş: “Bu keşelär kinät kenä ülmäde. Äkrenläp, azıq-tölek häm darudan mäxrüm qaldıruçı blokada astında, zalimne mazlum belän ber totuçı global’ bitarafsızlıqta suldılar. Här san - ber keşe. Här bala – ber xıyal ide. Härberse beraz rizıq, söt häm qarawğa moxtac ide,” – dide.