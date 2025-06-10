Rusiya Baltıyq diñgezendä Baltıyq häm Tön’yaq flotları qatnaşında aviaśiya yärdäme belän diñgez künegüläre ütkärüe turında belderde.
Saqlanu ministrlığı beldergänçä, diñgez flotı köçläre şartlı räweştä doşman bulğan flotqa höcüm itü öçen künegü ütkärgän. Tik künegülärneñ başlanu häm tämamlanu waqıtı belderelmäde.
Tön’yaq flotına qarawçı häm “Śirkon” qanatlı raketaların taşıy aluçı “Admiral Kasatonov” fregatı Baltıyq flotı köymäläre belän berlektä êlektron atışlar başqarğan.
Ministrlıq mäğ’lümatına qarağanda, terrorğa qarşı köräş törkemnäre terrorçılar qulğa töşergän köymälärne tikşerü häm alarnı qotqaru künegüläre ütkärgän.
Diñgez flotı häm hawa köçläre diñgez iminlegen täêmin itü, köymälärne urlaw oçraqların häm doşman däwlätlärneñ qanunsız ğamällären kisätü maqsatında urtaq operaśiyiälär ütkärdelär. Monnan tış, Su-27 xärbi oçqıçı ekipajı çın bulmağan doşman oçqıçları belän simulyaśiyälängän hawa suğışı ütkärep virtual’ raketa atuları başqardı.