DÖNYA
1 min uqıu
Rusiya Baltıyq diñgezendä xärbi künegülär ütkärä
Diñgez flotı häm hawa köçläre diñgez iminlegen täêmin itü, köymälärne urlaw oçraqların häm doşman däwlätlärneñ başqa qanunsız ğamällären kisätü maqsatında urtaq operaśiya künegüläre dä ütkärde.
Rusiya Baltıyq diñgezendä xärbi künegülär ütkärä
The navy and air force also practised joint operations to ensure maritime safety. / AP
3 сәгать элек

Rusiya Baltıyq diñgezendä Baltıyq häm Tön’yaq flotları qatnaşında aviaśiya yärdäme belän diñgez künegüläre ütkärüe turında belderde.

Saqlanu ministrlığı beldergänçä, diñgez flotı  köçläre şartlı räweştä doşman bulğan flotqa höcüm itü öçen künegü ütkärgän. Tik künegülärneñ başlanu häm tämamlanu waqıtı belderelmäde.

Tön’yaq flotına qarawçı häm “Śirkon” qanatlı raketaların taşıy aluçı “Admiral Kasatonov” fregatı Baltıyq flotı köymäläre belän berlektä êlektron atışlar başqarğan.

Ministrlıq mäğ’lümatına qarağanda, terrorğa qarşı köräş törkemnäre terrorçılar qulğa töşergän köymälärne tikşerü häm alarnı qotqaru künegüläre ütkärgän.

Diñgez flotı häm hawa köçläre diñgez iminlegen täêmin itü, köymälärne urlaw oçraqların häm doşman däwlätlärneñ qanunsız ğamällären kisätü maqsatında urtaq operaśiyiälär ütkärdelär. Monnan tış, Su-27 xärbi oçqıçı ekipajı çın bulmağan  doşman oçqıçları belän simulyaśiyälängän  hawa suğışı ütkärep virtual’ raketa atuları başqardı.  

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us