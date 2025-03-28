M’yanma üzägendä 7.7 ball zurlığında köçle cir teträw buldı, dip xäbär itä AQŞ geologik tikşerenülär xezmäte (USGS). Başqala Nêyp’idoda yullar yarıla häm teträw dulqınnarı Qıtay belän Tailandta da sizelä.
USGS mäğ’lümatlarına qarağanda, teträwneñ üzäge Sagayn şähärennän 16 kilometr (10 mil) tön’yaq-könbatışta, 10 kilometr tiränlektä bula. Zilzilä comğa könne 6 säğat’ 20 minutta terkälä.
Bangkokta qayber metro häm ciñel rel's transportı xezmätläre tuqtatıldı.
Nêyp’idoda jurnalistlar teträwdän yullarnıñ yarıluın häm bina tübälärennän kisäklär qubıp töşüen xäbär itä.
Teträw dulqınnarı Tailandnıñ tön’yaq öleşendä häm Bangkok başqalasında da sizelä. Bangkokta binalar selkenä başlağaç keşelär qurqıp uramğa çığa.
Tailandnıñ populyar turizm şähäre Çiang Maida yäşäwçe Duangjai jurnalistlarğa bolay dip söyli: “Selketüne xis itkändä öydä yoklap yata idem. Min pijamalarım belän bina eçennän çığıp qaçtım” .
Qıtaynıñ kön’yaq-könbatışındağı Yunnan provinsiyäsendä dä teträw dulqınnarı sizelde, dip xäbär itä Pekin cir teträw agentlığı. Alar teträwneñ köçen 7.9 ball dip bäyäläde.