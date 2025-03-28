DÖNYA
1 min uqıu
M'yanmada 7,7 ball zurlığında cir teträw buldı
AQŞ geologik tikşerenülär xezmäte comğa könne säğat’ 6.20dä Sagaynğa 16 çaqrım yıraqlıqta 10 kilometr tiränlektä cir teträw terkälüen belderde. Anı Tailandnıñ tön’yağında, Bangkokta häm Qıtaynıñ Yunnan töbägendä dä sizgännär.
M'yanmada 7,7 ball zurlığında cir teträw buldı
28 Март 2025

M’yanma üzägendä 7.7 ball zurlığında köçle cir teträw buldı, dip xäbär itä AQŞ geologik tikşerenülär xezmäte (USGS). Başqala Nêyp’idoda yullar yarıla häm teträw dulqınnarı Qıtay belän Tailandta da sizelä.

USGS mäğ’lümatlarına qarağanda, teträwneñ üzäge Sagayn şähärennän 16 kilometr (10 mil) tön’yaq-könbatışta, 10 kilometr tiränlektä bula. Zilzilä comğa könne 6 säğat’ 20 minutta terkälä.

Bangkokta qayber metro häm ciñel rel's transportı xezmätläre tuqtatıldı.

Nêyp’idoda jurnalistlar teträwdän yullarnıñ yarıluın häm bina tübälärennän kisäklär qubıp töşüen xäbär itä.

Teträw dulqınnarı Tailandnıñ tön’yaq öleşendä häm Bangkok başqalasında da sizelä. Bangkokta binalar selkenä başlağaç keşelär qurqıp uramğa çığa.

Tailandnıñ populyar turizm şähäre Çiang Maida yäşäwçe Duangjai jurnalistlarğa bolay dip söyli: “Selketüne xis itkändä öydä yoklap yata idem. Min pijamalarım belän bina eçennän çığıp qaçtım” .

Qıtaynıñ kön’yaq-könbatışındağı Yunnan provinsiyäsendä dä teträw dulqınnarı sizelde, dip xäbär itä Pekin cir teträw agentlığı. Alar teträwneñ köçen 7.9 ball dip bäyäläde.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us