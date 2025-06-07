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Rusiyä häm Ukraina ber-berenä köçle höcümnär yasadı
Ukrainanıñ Xarkov şähärenä zur külämle raketa höcüme berniçä keşeneñ ülemenä häm binalarnıñ zarar kürüenä kiterde, Kiyev isä Mäskäw töbägen keşesez hawa apparatları belän utqa tottı.
Rusiyä häm Ukraina ber-berenä köçle höcümnär yasadı
In the southern port city of Kherson, Russian shelling killed a couple and damaged two high-rise buildings, regional Governor Oleksandr Prokudin said. / AA
4 сәгать элек

Rusiyä tönlä dronnar, raketalar häm idarä itelä torğan bombalar belän Ukrainanıñ könçığışında urnaşqan Xarkov şähärenä höcüm itte. Şähär mêrı İgor Terexov süzlärenä kürä, kim digändä, öç keşe häläk bulğan, 22 keşe yaralanğan, alar arasında ay yarımlıq sabıy da bar.

Ukrainanıñ iñ zur şähärlärennän berse bulğan Xarkov, Rusiyä çigenä berniçä distä çaqrım ğına yıraqlıqta urnaşqan häm öç yıldan artıq suğış barışında daimi utqa totıla.

“Xarkov tulı külämle suğış başlanğannan birle iñ köçle höcümgä duçar buldı,” – dip belderde Terehov şimbä irtäsendä “Telegram”da.

Tön buyı şähärdä distälägän şartlaw tawışları işetelgän, Rusiyä ğäskärläre ber ük waqıtta raketalar, dronnar häm idarä itelä torğan bombalar belän höcüm itkän.

Terexov küpqatlı häm xosusıy toraq yortlar, belem birü häm infrastruktura obyektlarınıñ höcümgä duçar buluın assızıqladı .

Cirle xakimiyätlär häm “Reuters” urtaqlaşqan fotolarda yanğan häm öleşçä işelgän yortlar, transport çaraları, yaralılarnı qotqarıp imin urınğa küçerü häm cimereklärne çistartu kadrları kürenä.

Xarkov gubernatorı Oleq Sinegubov belderüençä, şähärneñ ber grajdanlı industrial obyektına 40 dron, ber raketa häm dürt bomba belän höcüm itelgän, näticädä yanğın çıqqan. Ul cimereklär astında äle dä keşelär bula aluın äytä.

Ukraina xärbiläre belderüençä, Rusiyä tön buyına Ukrainağa 206 dron, 2 ballistik häm 7 başqa törle raketa cibärgän.

Xärbi hawa saqlanu köçläre 87 dronnı bärep töşergän, ä qalğan 80 dronnıñ êlektron taktika yärdämendä yünäleşe üzgärtelgän yäisä suğış başlığı bulmağan dron simulyatorları bulğan.

Xärbilär äytüençä, 10 töbäkkä höcüm itelgän.

Ukraina Mäskäw töbägen utqa tottı

Şul uq waqıtta, Ukraina tön buyı häm comğa könne dronnar belän Mäskäw töbägenä höcüm itte, ike keşe yaralandı, dip xäbär itä gubernator Andrey Vorobyov.

“Tön buyı häm annan aldağı könne töbäk östendäge küktä 9 dron bärep töşerelde,” – dip yazdı ul “Telegram”da.

Ayırım alğanda, Rusiyäneñ aviatsiä küzätü oyışması Mäskäw töbägendäge Domodedovo, Şeremetyevo häm Jukovskiy aêroportlarınıñ oçış iminlegen täemin itü öçen waqıtlıça êşçänlegen tuqtatuın belderde.

Soñraq oçışlarnıñ yañadan başlanuı turında xäbär itelde.

Rusiyä saqlanu ministrlığı şimbä irtäsendä yasağan belderüendä tön urtasınnan başlap hawa saqlanu köçläreneñ il territoriäsendä, şul isäptän, Mäskäw töbägendä 36 Ukraina dronın totqarlap yuq itüen citkerde.

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