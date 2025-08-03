DÖNYA
Zaporoj’ye atom-töş stanśiyase yanında şartlaw işetelde
Bu xaqta Xalıqara atom ênergiyase agentlığı törkeme citkerde
/ AP
3 Август 2025

Xalıqara atom ênergiyase agentlığınıñ Ukrainadağı Zaporoj’ye atom-töş stanśiyasendäge törkeme yaqın urınnan şartlaw tawışları işetelüen häm töten kütärelüen kürde. 

Agentlık şimbä könne yasağan belderügä kürä, Zaporoj’ye atom-töş stanśiyasendäge törkem stanśiya yanındağı qorılmalardan bersenä höcüm oyıştırıluın citkerde.  

Agentlık başlığı Rafaêl’ Grossi süzlärenä tayanıp: “Zaporoj’ye atom-töş stanśiyasendäge törkem şartlaw tawışların işetkän häm bügen (şimbä) stanśiya yanındağı urında toman kürgän,” - dip äytelde. 

Zaporoj’ye atom-töş stanśiyase räsmi zatları 1200 metr yıraqlıqtağı qorılmağa cirle sägät’ belän irtänge 9da başlanğan artilleriya utı häm dronnar belän höcüm oyıştırıluın belderde. Bu waqıt teleme törkem şartlaw tawışların işetkän waqıtqa turı kilä.  

Töten töştän soñ da küzätelgän. 

Bu waqıyğa soñğı atnalarda häm aylarda Zaporoj’ye atom-töş stanśiyase tiräsendäge bäreleşlär tudırğan atom-töş qurqınıçsızlıq riskları belän bäyle borçularnı arttırdı.Grossi: “Atom-töş stanśiyase yanında oyıştırılğan härtörle höcüm, maqsatı nindi bulsa da, atom-töş qurqınıçsızlıq öçen potenśial’ riskları bar häm buldırılmasqa tiyeş. Atom-töş qorılmalar yanında däwam itüçe atom-töş faciğa riskın buldırmas öçen tağın ber tapqır maksimum xärbi ayıq aqıl belän êş başqarırğa çaqıram,” - dide.  

Annarı Rusiyä yäkşämbe irtänge sägät’lärdä Kiyevka oyıştırğan raketa höcüme turında Ukraina başqalasınıñ xärbi citäkçelege “Telegram” kanalda yazıp çıqtı. 

Şahitlar yäkşämbe tön urtasında şartlaw tawışı işetülären äytte. 

