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Londonğa baruçı “Air İndia” oçqıçı kilep töşkän
Londonğa barır öçen kütärelgän “Air İndia”ğa bäyle oçqıç Hindstannıñ Äxmätabad şähärendä tabiblar yäşägän tulay toraqqa bärelgän
Londonğa baruçı “Air İndia” oçqıçı kilep töşkän
The remains of a victim is brought to Civil Hospital in India's northwestern city of Ahmedabad in Gujarat state, June 12, 2025. / AP
12 Июнь 2025

Londondağı Gatwick aêroportına barır öçen kütärelgän “Air İndia”ğa bäyle oçqıç Hindstannıñ Äxmätabad şähärendä tabiblar yäşägän tulay toraqqa bärelgän.

Qurqınıç faciğada 100dän artıq keşeneñ mäyete xastaxanälärgä kiterelgän.

“News18” beldergänçä pänceşämbe könne Hindstannıñ könbatışında töşkän “Air İndia”ğa bäyle Angliyağa yul totaçaq oçqıçtağı 242 keşeneñ barısı da yaqtı dön’yadan kitte.

Oçqıç kütärelep kitkännän qısqa waqıt uzğannan soñ ber mediśina fakul’tetınıñ tulay torağına kilep bärelä.

Şähär iminlege xäbär itkänçä faciğada tulay toraqta bulğan kim digändä 5 keşe ülde, 25 keşe yaralandı.

Hindstannıñ Xärbi bulmağan aviaśiya ğomum direkśiyasenä kürä “Air İndia”nıñ AI171 reyslı oçqıçı 232 yulçı häm 10 êkipaj personalı belän bergä Göcärat vilayäteneñ Äxmätabad şähärendäge Meghaninagar toraq punktına töşte.

“Air India” faciğada ülüçelärneñ 169ınıñ Hindstan watandaşı, 53eneñ Böyekbritaniyale, 7eseneñ Portugaliyale, berseneñ Kanadalı buluın; şulay uq oçqıçta 2 pilot häm 10 kabina xezmätkäreneñ buluın açıqladı.

Ülüçelär arasında Göcärat vilayäteneñ êlekke prem’yer-ministrı Vicay Rupanineñ dä buluı belderelde.

Berençel mäğlümatlarğa kürä oçqıç şähärdäge Meghani Nagar töbägendä töşä. Sośial’ mediada urın alğan video yazmalarda töten kürep bula. Oçqıç cirle waqıt belän 01.38dä kütärelä häm 01.40ta ber binağa bärelä. Gatwick aêroportı räsmi zatları citkergänçä oçqıçnıñ Londonğa cirle sägät’ belän 18.25tä barıp citüe planlaştırılğan bula.

Şahirlar aêroport yanında zur şartlaw tawışı işetülären häm oçqıçnıñ tizlek belän töşüen belderde.

Hindstan prem’yerı Narendra Modi X platformasında bolay dip yazdı: “Faciğa mine tirännän qaqşattı. Äxmätabadtağı tragediya barıbıznı da qayğığa saldı. Yöräkne ärnetä. Qayğı kilgän härkem yanında min. Bäyläneşle ministrlar häm räsmi zatlar belän êlemtädä toram.”

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