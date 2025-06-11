DÖNYA
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“Mäskäwdä Rusiyä-AQŞ söyläşüläreneñ öçençe turına küp qalmadı”
Bu xaqta Rusiyäneñ AQŞtağı ilçese Aleksandr Darçiyev belderde
“Mäskäwdä Rusiyä-AQŞ söyläşüläreneñ öçençe turına küp qalmadı”
According to Darchiev, Moscow emphasised the priority of expeditiously recovering Russian diplomatic property confiscated in the US. / AA
6 сәгать элек

Aleksandr Darçiyev taraflarnıñ ike yaqlı diplomatik mönäsäbätlärdäge yarsıtqıçlarnı kimetergä yünäläçäklären äytte.

Rusiyäneñ AQŞtağı ilçese ike il arasındağı söyläşülärdä yaña turnıñ Mäskäwdä uzaçağın açıqladı.

“TASS” xäbär agentlığına sişämbe könne belderü yasağan Darçiyev qararnıñ başlanğıç buluın häm töp mäs’äläneñ üzgärmäwen, ike yaqlı diplomatik mönäsäbätlärdäge xozursızlıqlarnı ciñeläytü buluın citkerde.

Söyläşü turınıñ isä ozaqlamıy çınğa aşaçağın äytte.

“Rusiyä-Amerika mönäsäbätläreneñ äle tiz genä cayğa salınmayaçağın, bu barışqa Aq Yort oppoziśiyase genä tügel, şul uq waqıtta Rusiyägä qarşı çığuçı lobi urın alğan Kongresstağılarnıñ da qomaçawlawın monnan alda äytkän idem,” – dide ul.

Rusiyä häm AQŞ ilçelekläre êşçänlekläreneñ normal’läşterelüe häm ike yaqlı mönäsäbätlärdäge kirtälärne quzğatunı maqsatı itüçe söyläşülär 27 fevral’ häm 10 aprel’ könnärendä İstanbulda ütte.

Rusiyä wäkillege belän Darçiyev citäkläde, AQŞ wäkillege liderlığında Awrupa häm Awraziya êşlärennän cawaplı tışqı êşlär ministr urınbasarı Sonata Coulter bar ide.

“Wäkilleklärara söyläşülärneñ ikençe turınıñ ozaqlamıy Mäskäwdä uzaçağın äytä alam,” – dide Rusiyä ilçese.

Berençe turdan soñ Vaşington citäkçelege Darçiyevnıñ Rusiyäneñ AQŞtağı ilçese bularaq bilgelänüen rasladı.

İkençe turdan soñ ike taraf ta diplomatik missiyalar öçen notalar birde häm diplomatlarğa viza birü, xäräkätneñ qulaylaştırıluına qarağan östämä çaralar östendä kileşte.

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