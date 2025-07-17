Ukraina ilbaşı maqsatıınıñ diplomatiyadağı torğınlıq häm Rusiyä höcümnärenä qarşı cirle qoral citeşterü buluın belderde.
Volodimir Zelenskiy ilneñ saqlanu sänägäten nığıtu tırışlıqların arttırğanda kiläse 6 ayda Ukraina qorallarınıñ yartısınıñ ildä yasaluın teläwen citkerde.
Çärşämbe tönlä urtaqlaşılğan video yazmada Zelenskiy wazıyfadan kitäçäk prem’yer-ministr Denis Şmıgal’ häm saqlanu ministrı Röstäm Umerov belän saqlanu ministrlığınıñ monnan soñ qoral citeşterü ölkäsendä tağın da aktiv bulaçağı mäs’äläsendä kileşüen äytte.
“Ukrainada yasalğan qorallar xäzerge waqıtta frontta häm operaśiyalärebezdä qullanuçılarnıñ yaqınça 40%ın täşkil itälär. Bu - bäysezlek tarixıbızdağı iñ zur san,” – dide ilbaşı.
Zelenskiy tübändägeçä däwam itte: “Maqsatıbız – yaña xökümätneñ berençe 6 ayında cirle citeşterüne kiñäytep, Ukrainada yasaluçı qoral külämen 50%ka citkerü. Monıñ mömkin buluına ışanam, läkin ciñel bulmayaçaq.”
Bu belderü Zelenskiynıñ Yuliya Sviridenkonı yaña prem’yer-ministr itep kürsätüe häm Şmıgal’neñ yaña saqlanu ministrı bularaq täqdim itelüe belän kiñ qırlı säyäsi üzgäreş barışında yasaldı. İke namzätneñ dä parlament tarafınnan raslanuı zarur.
Zelenskiy Ukrainanıñ cirle qoral citeşterü köçen ayıruça könbatışlı partnyerlar belän xezmättäşlek êçendä arttıru zarurlığın küp tapqır assızıqladı.
Xökümät Rusiyäneñ Ukraina şähärlärendä qarağan bertuqtawsız höcümnärenä qarşı toru öçen keşesez hawa apparatları häm hawa saqlanu sistemalarınıñ citeşterelüenä östenlek birä.
Kiyevtağı xärbi räsmi zatlar başqalanı saqlawnı maqsat itüçe keşesez hawa apparatına kirtä quyu programması öçen 6 million 200 meñ dollarlık fondnıñ barlıqqa kiterelüen citkergän ide.