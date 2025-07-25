Tayland häm Kambodja irtänge sägät’lärdä awır artilleriya belän ike yaqlı höcümnär oyıştırdı. 10 yıldan artıq küzätelüçe iñ qırıs bäreleşlärneñ ikençe könendä töbäktän häm xalıqara camäğat’çelektän yasaluçı aşığıç utnı tuqtatu çaqırularına qaramastan bäreleşlär däwam itte. Xäzergä qadär kim digändä 14 keşeneñ ülüe citkerelde.
Tayland armiyase Ubon Ratxatani häm Surin vilayät’lärendä irtängä qadär bäreleşlärneñ baruın häm Kambodjanıñ artilleriya belän Rusiyädä yasalğan BM-21 raketa sistemaların qullanuın belderde. Tayland räsmi zatları bäreleş töbäklärennän 100 meñ keşeneñ êvakuaśiyalänüen açıqladı.
Tayland armiyaseneñ yazmaça belderüendä bolay diyelä: “Kambodja köçläre awır qorallar, saxra qoralları häm BM-21 raketa sistemaları belän däwamlı bombağa tota. Tayland köçläre ut açıp cawap qaytardı.”
Taraflar pänceşämbe könne bäxäsle çik buyı töbägendä başlanğan bäreleşlärneñ cawaplılığın ber-bersenä yökläde. Keçkenä qorallar belän başlanğan bäreleşlär tizlek belän kim digändä 209 çaqrım ara belän urnaştırılğan 6 urında awır artilleriya utına äylände. Bu çik buyında möstäqıyl’lek bäxäsläre ber ğasırdan artıq däwam itä.
“Reuters” agentlığı xäbärçeläre Surin vilayätendä irtänge sägät’lärdä şartlaw tawışlarınıñ işetelüen häm zur ülçämdä awıl cirlege bulğan bu töbäktä yullar häm benzin stanśiyaläre buyınça qorallı Tayland ğaskäriläreneñ buluın citkerde.
Yök maşinası, köbäle transport çarası häm tanklardan toruçı Tayland xärbi konvoyı döge basuları belän uratıp alınğan vilayät’ yulların yabıp çik buyı töbägenä taba yul tottı.
Tayland sälamätlek saqlaw ministrlığı pänceşämbe tönlä yasağan belderügä kürä Tayland tarafında ülüçelär sanı 14 buldı. Ülüçelärneñ 13e – grajdanlılar, berse – ğaskäri. Belderüdän kürengänçä 14e ğaskäri bulğan 46 keşe yaralandı.
Kambodjanıñ Oddar Minçey vilayäte süzçese Met Mis Pikdey ber grajdanlınıñ ülüen, 5 keşeneñ yaralanuın, 1500 ğailäneñ êvakuaśiyalänüen açıqladı.
Tayland prem’yer-ministrı wäkile jurnalistlarğa belderü yasap, ike il arasındağı xärbi bäreleşlärneñ suğışqa äylänä alaçağı turında kisätte.
“Xäzerge waqıtta bäreleşlärdä awır qorallar qullanıla,” – dide ul.
Tayland armiyase bügen belderü yasap Kambodjanıñ ozın radiuslı qorallar belän tınıç xalıq yäşägän töbäklärne maqsat itep aluın ğayepläde. Belderüdä Kambodjanıñ varvarlarça ğamällär başqarıp sanap betergesez grajdanlınıñ ülemenä häm yaralanuına säbäpçe buluı äytelde.