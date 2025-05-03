Çilineñ häm Argentinanıñ kön’yaq yar buylarında 7.4 ball zurlığında cir teträw buldı, dip xäbär itä AQŞ geologik tikşerenülär xezmäte.
Çili dairäläre comğa könne Magellan buğazınıñ böten yar buyı öleşe öçen êvakuaśiyä kisätüe yasadı, bu ilneñ iñ kön’yaq öleşendä urnaşqan.
Agentlıknıñ berençel bäyäsenä kürä, cir teträw Argentinadan 219 kilometr kön’yaqta, 10 çaqrım tiränlektä bulğan.
Argentina wäqalätleläre xäzergä qorbannar yäisä zıyan turında mäğ’lümat citkermäde.
Läkin Çilineñ gidrografiya häm okeanografiya xezmäte cir teträwneñ köçen 7.8 ball dip bäyäläde, urının Puêrto Uilliamsnıñ 305 kilometr kön’yağında dip bilgeläde häm yar buyı töbäkläre öçen śunami kisätüe birde.
Saqlıq çarası bularaq, Çilineñ milli afät xezmäte Antarktika häm Magellan regionında yar buylarınnan xalıqnı çığarırğa quştı.
Çili ilbaşı Gabriêl Borik Font “X” platforması aşa yasağan belderüendä xalıqnı räsmi kürsätmälärgä buysınırğa çaqırdı. "Magellan regionınıñ yar buyı öleşeneñ tulısınça evakuaśiyälänüen sorıybız. Bezneñ wazıyfa – äzer bulu häm wäqalätlelärgä buysınu," – dip belderde ul.