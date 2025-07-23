Kolumbiya universitetı Fälästin yaqlı protestlarda qatnaşqan distälägän studentnı cäzağa tarttı.
Studentlarnı uqu yortınnan çitläşterü, quu häm diplomnarın ğamäldän çığarı kebek törle cazalar qullanıla. Studentlar törkeme isä universitetnı federal’ xaqimiyät’lär belän xezmättäşlek başqarıp, oppoziśiyane tıyuda ğayepläde.
Kolumbiya universitetı bu yılnıñ başında kampusta oyıştırılğan Fälästingä teläktäşlek çaralarında qatnaşqan distälägän studentka disśiplinar cäzalar qullandı.
Universitet citäkçelege häm ber studentlar törkeme tarafınnan raslanğan älege cäzalar may ayında Batler kitapxanäsendä uzğan protest häm 2024 yılnıñ yazında kampusta qorılğan çatır şähärçegendä barlıqqa kilgän çaralarğa bäyle.
Qullanılğan cazalar arqasında kontrol’ astında küzätü, ber yıldan alıp öç yılğa qadär uqu yortınnan çitläşterü, universitettan çığaru häm akademik däräcälärne ğamäldän çığaru bar.
Kolumbiya universitetı yazmaça belderü yasap bolay dide: “Üseş aluçı akademik cämğıyät’ tudıru öçen ber-berebezgä, şulay uq uqu yortınıñ töp êşçänlegenä, säyäsätenä häm qağıydälärenä xörmät kürsätelergä tiyeş.”
“Akademik êşçänleklärne özü universitet säyäsäten häm qağıydälären bozu bulıp tora häm mondıy bozular mäcbüri räweştä näticälärgä kiteräçäk,” – dip äytelgän belderüdä disśiplinar barışlarnıñ ğadel häm centekle alıp barıluı assızıqlandı.
Universitet cäza alğan studentlar sanı turında mäğlümat birmäde, ä studentlar koaliśiyase “Columbia University Apartheid Divest” yaqınça 80 studentka disśiplinar cäza birelüen citkerde.
Kolumbiya universitetınıñ studentlarğa qarata disśiplinar cäzalar qullanuı ilbaşı Donal’d Trampnıñ Fälästin yaqlı protestlar arqasında il
Tramp berençe adım itep AQŞtağı kampuslarda Fälästin yaqlı protest dulqınnarın başlap cibärgän Kolumbiya universitetına 400 million dollar külämendäge federal’ yärdämne tuqtattı.
Näticädä universitet basımğa tüzä almıyça kampus protestları säyäsätendä tamırdan üzgäreşlär kertäçägen citkerde.
Annarı Fälästin yaqlı protestlarğa röxsät birüläre säbäple Tramp Kornell universitetı häm Nortvestern universitetına federal’ fondlarnı tuñdırdı.
Tramp citäkçelege belän arasında problema tuğan Garvard universitetı isä yaqınça 2,3 milliard dollarlık fondnı tuqtatu qararına qarşı mäxkämägä möräcäğat’ itte.