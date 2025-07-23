DÖNYA
2 min uqıu
Kolumbiya universitetı studentların cäzağa tarttı
Uqu yortı Fälästin yaqlı protestlarda qatnaşqan distälägän studentka cäza birde
Kolumbiya universitetı studentların cäzağa tarttı
/ AP
21 сәгать элек

Kolumbiya universitetı Fälästin yaqlı protestlarda qatnaşqan distälägän studentnı cäzağa tarttı.

Studentlarnı uqu yortınnan çitläşterü, quu häm diplomnarın ğamäldän çığarı kebek törle cazalar qullanıla. Studentlar törkeme isä universitetnı federal’ xaqimiyät’lär belän xezmättäşlek başqarıp, oppoziśiyane tıyuda ğayepläde.

Kolumbiya universitetı bu yılnıñ başında kampusta oyıştırılğan Fälästingä teläktäşlek çaralarında qatnaşqan distälägän studentka disśiplinar cäzalar qullandı.  

Universitet citäkçelege häm ber studentlar törkeme tarafınnan raslanğan älege cäzalar may ayında Batler kitapxanäsendä uzğan protest häm 2024 yılnıñ yazında kampusta qorılğan çatır şähärçegendä barlıqqa kilgän çaralarğa bäyle.

Qullanılğan cazalar arqasında kontrol’ astında küzätü, ber yıldan alıp öç yılğa qadär uqu yortınnan çitläşterü, universitettan çığaru häm akademik däräcälärne ğamäldän çığaru bar.

Kolumbiya universitetı yazmaça belderü yasap bolay dide: “Üseş aluçı akademik cämğıyät’ tudıru öçen ber-berebezgä, şulay uq uqu yortınıñ töp êşçänlegenä, säyäsätenä häm qağıydälärenä xörmät kürsätelergä tiyeş.”

“Akademik êşçänleklärne özü universitet säyäsäten häm qağıydälären bozu bulıp tora häm mondıy bozular mäcbüri räweştä näticälärgä kiteräçäk,” – dip äytelgän belderüdä disśiplinar barışlarnıñ ğadel häm centekle alıp barıluı assızıqlandı.

Universitet cäza alğan studentlar sanı turında mäğlümat birmäde, ä studentlar koaliśiyase “Columbia University Apartheid Divest” yaqınça 80 studentka disśiplinar cäza birelüen citkerde.

Kolumbiya universitetınıñ studentlarğa qarata disśiplinar cäzalar qullanuı ilbaşı Donal’d Trampnıñ Fälästin yaqlı protestlar arqasında il

Tramp berençe adım itep AQŞtağı kampuslarda Fälästin yaqlı protest dulqınnarın başlap cibärgän Kolumbiya universitetına 400 million dollar külämendäge federal’ yärdämne tuqtattı.

Näticädä universitet basımğa tüzä almıyça kampus protestları säyäsätendä tamırdan üzgäreşlär kertäçägen citkerde.

Annarı Fälästin yaqlı protestlarğa röxsät birüläre säbäple Tramp Kornell universitetı häm Nortvestern universitetına federal’ fondlarnı tuñdırdı.

Tramp citäkçelege belän arasında problema tuğan Garvard universitetı isä yaqınça 2,3 milliard dollarlık fondnı tuqtatu qararına qarşı mäxkämägä möräcäğat’ itte.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us