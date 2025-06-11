Los-Andjeles mêrı Karen Bass irtänge sägät’lärgä qadär küzätelgän bäreleşlär, talaw häm vandallık oçraqlarınnan soñ şähär üzäge öçen uramğa çığunı tıydı.
Uramğa çığu sişämbe kiçke sägät’ 8 dän alıp çärşämbe irtängä sägät’ 6 ğa qadär tıyıldı.
Tıyu üzäktäge ber kvadrat çaqrımlıq mäydannı üz êçenä ala.
Los-Andjeles üzägeneñ qayber töbäklärendä comğa tönennän bügengä qadär köndez häm kiçke sägät’lärdä başlanğan protest çaraları sişämbegä qadär bardı.
Şähär mêrı Karen Bass distälärçä protestçınıñ US 101 avtoyulınnan uzarğa tırışuın, binalarğa graffiti yasawın häm täräzälärne watuın äytte.
Kaliforniyaneñ säyäsi liderları Tramp citäkçelegen çaralarnı kiterep çığarğan qaçaqlarnı basıp alunı tuqtatırğa çaqırdı. Gubernator Gêvin N’yusomnıñ rizasızlığına qaramastan ilbaşı Trampnıñ Kaliforniyağa Milli saqçı häm diñgez pexotaların cibärü qararınnan soñ kiyerenkelek tağın da üste.
Los-Andjelesta 2020 yılda Djordj Floydnıñ üterelüennän soñ ildä protestlar başlandı, tönlä uramğa çığu tıyılğan ide.
Ul waqıtta da protestçılar bu tıyuğa qarşı çıqqan ide.