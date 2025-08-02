DÖNYA
İzrail yärdämnärne qamap quyğan Ğazzädä tağın yäş ber keşe açlıqtan ğomeren yuğaltqan
2023nçe yılnıñ oktyabr ayınnan birle mäcbüri açlıqqa duçar itelüe arqasında ülüçelärneñ sanı 163gä citkän, bolarnıñ 93e balaçağa
Palestinians, including children, queue in Gaza's heat for charity food amid severe shortages and crisis. / AA
2 Август 2025

“Anadolu” agentlığına sälamätlek saqlaw çığanağınnan citkerelgän mäğlümatkä kürä, Ğazzädä tağın ber yäş fälästinle İzrailneñ däwam itüçe qamalışı häm yärdämne çikläwläreneñ turıdan-turı näticäse bularaq citärle itep tuqlana almawı arqasında şimbä könne häläq bulğan.

Çığanaqqa kürä, 17 yäşendäge Atef Ebu Khater isemle yäş ozaq waqıtlı açlıq häm citärle itep tuqlana almaw arqasında ğomeren yuğaltqan.

Şuşı soñğı ülem belän bergä 2023nçe yılnıñ oktyabr ayınnan birle Ğazzädä açlıqtan ülüçelärneñ sanı 93 bala belän bergä 163gä citkän.

İzrail, Ğazzäne 18 yıl buyı qamalışta tota häm 2nçe marttan birle böten kiçülärne yabıp, töbäktäge humanitar şartlarnı tağın da naçarayttı.

Xalıqara utnı tuqtatu çaqıruların kire qaqqan İzrail armiyası 2023nçe yılnıñ 7nçe oktyabrennän birle Ğazzägä qarşı köçle höcüm başqara. İzrail bu höcümnärdä kübese xatın-qızlar häm balalardan torğan 60 meñnän kübräk fälästinlene ütergän.

Azıq-tölek qurqınıçsızlığı komplekslı êtap klassifikaśiyäse platformasına kürä, Ğazzädä "iñ naçar sśenariy bulğan qıtlıq xäzerge waqıtta yäşänä".

