DÖNYA
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Kanada mediası: “Kanada Fälästinne tanu mäs’äläsen bäyäli”
Xäbärlärgä qarağanda, Başministr Karnineñ Yaqın Könçığıştağı wazğiyätne söyläşü öçen onlayn cıyılış ütkärüe kötelä
Kanada mediası: “Kanada Fälästinne tanu mäs’äläsen bäyäli”
The reports came shortly after Carney spoke with his British counterpart, Keir Starmer, about the UK's statement on the recognition of Palestine. / Reuters
13 сәгать элек

Kanada matbuğatında urın alğan xäbärlärdä Kanadanıñ Fälästinne tanırğamı, yuqmı häm bu tanu bilgele ber şartlarğa bäyle bulaçaqmı yuqmı ikänlegen bäyäläw barışında buluı citkerelde.

İseme äytelmägän ber çığanaqqa tayandırılğan sişämbe könge xäbärlärgä kürä, älegä tögäyen qararğa kilenmäde, läkin Başministr Mark Karnineñ Yaqın Könçığıştağı wazğiyätne söyläşü öçen çärşämbe könne onlayn kabinet cıyılışın ütkärüe kötelä.

Bu xäbärlär Karnineñ Böyekbritan Başministrı Keir Starmer belän qamalış astındağı Ğazzädäge wazğiyät häm Böyekbritannıñ Fälästinne tanu yünäleşendäge belderüe quzğatılğan söyläşüdän soñ kilep citte.

Kanada tışqı êşlär ministrı Anita Anand düşämbe könne Ottawanıñ ike däwlätle çişeleşkä tuğrı buluın täqrarladı. Anand: "Wazğiyätneñ qatlawlılığına qaramastan bügen biredä bergä buluıbız – Fälästinneñ üz yazmışın bilgeläw xoquqına häm İzrailneñ iminlegen täêmin itäçäk söyläşelgän çişeleşkä yünälgän köçle xalıqara yaqlawnı çağıldıra", - dide.

Xalıqara basım

Uzğan atnada Franśiyä İlbaşı Êmmanuêl Makron Parijnıñ sentyabr ayında ütkäreläçäk Berläşkän Millätlär Oyışması Ğomum şurası (General assambleyası) waqıtında Fälästinne tanıyaçağın belderde. Bu atnada isä Böyekbritan Başministrı Starmer, oxşaş belderü yasap, üz xökümäteneñ dä İzrail Ğazzädäge ütereşne beterü öçen adım yasamağan oçraqta Fälästinne BMO Ğomum şurasında tanıyaçağın iğlan itte.

İzrail, Böyekbritannıñ bu adımın kisken räweştä tänqitläp, monıñ ““Xamas” öçen büläk” bulaçağı fikeren yaqladı.

Xäzerge waqıtta Fälästinne BMOğa äğza 193 ildän 149ı tanıy. Bu san İzrailneñ 2023nçe yılnıñ oktyabr ayında Ğazzädä başlatqan genośidtan soñ arttı.

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