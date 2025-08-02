DÖNYA
US President Donald Trump has congratulated Rwanda and DR Congo on the peace deal. / REUTERS
2 Август 2025

Amerika Quşma Ştatları bu atnada Demokratik Kongo Cömhüriyäte belän Ruanda arasında tınıçlıq kileşüeneñ ütäleşen tizländerüne maqsat itkän yuğarı däräcäle söyläşülärne qabul itte. Bu söyläşülär Afrikanıñ Zur küllär töbägendäge kiyerenkeleklärne beterü häm iqtisadi üseşne täşviq itü tırışularınıñ öleşe bularaq ütkärelde.

AQŞ Däwlät departamentınnan yasalğan belderügä kürä, 30 iyül - 1 avgust aralığında Waşingtonda oyıştırılğan cıyılışlar qurqınıçsızlıq koordinaśiyäsen alğa taba alıp baruğa häm regional iqtisadi integraśiyä öçen nigez äzerläwgä yünälde.

Belderüdä monnan tış: "Bu cyılışlar kileşüneñ iminlek ülçämnäreneñ ütäleşenä häm regional iqtisadi üseş forsatları öçen qısa buldıruğa yünälde. Bu ike faktor Zur küllär töbägendä ozaq waqıtlı totrıqlılıq häm daimi tınıçlıqnı urnaştıru öçen kritik ähämiyätkä iyä”, - dip äytelde.

Comğa könne här ike ilneñ räsmiläre ênergetika, asqorma, taw sänäğäte, turizm, milli park idaräse häm xalıq sälamätlege kebek ölkälärdä urtaq ğämäl çaqıruı yasalğan Regional iqtisadi integraśiyä qısa kileşüenä qul quydı.

AQŞ Däwlät departamentı belderüendä: "Urtaq koordinaśiyä yulı belän Kongo häm Ruanda iqtisadi üseşne tizlätäçäk häm Zur küllär töbägendäge keşelärneñ häm cämğiyätlärneñ tormışın yaxşırtaçaq", - dip äytelde.

Här ike ildän wäkilleklär atnakiçen Urtaq küzätü komitetınıñ berençe cıyılışın da uzdırdı.

Komitet tınıçlıq kileşüeneñ ütäleşennän häm kileşmäwçänleklärneñ çişeleşennän cawaplı bulaçaq.

Cıyılışta komissiyä başlıqları bilgelände, êşläw ısulları kileşende häm Urtaq iminlek koordinaśiyä mexanizmınıñ başlatıluı öçen äzerleklär başlatıldı.

AQŞ Däwlät departamentı cıyılışlarnı “möhim alğarış” bularaq bäyäläde häm Waşingtonnıñ yaqın waqıtta töbäk illäreneñ liderları qatnaşuında sammitnı qabul itäçägen, bu yuğarı däräcäle oçraşunıñ tınıçlıq, totrıqlılıq häm mullıqnı yaqlawnı maqsat itüen belderde.

