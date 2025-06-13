Hindstannıñ Äxmätabad şähärendä ber yulçı oçqıçınıñ toraq punktka kilep töşüennän soñ yärdämgä aşıqqan üzixtıyarıylar ut yalqını häm yanğan mäyetlärneñ şäxes tanıqlıqların bilgeläw êşeneñ awırlığın añlatıp birde.
“Air India”ğa bäyle Boeing 787-8 Dreamliner oçqıçı pänceşämbe könne köndezge sägät’lärdä Äxmätabad aêroportınnan 242 keşene utırtıp kütärelgän waqıtta 51 yäş’lek Bharat Solanki ber benzin stanśiyasendä êşli ide.
Oçqıç kütärelep kitkännän ber minut ta uzmıyça ber toraq punktka töşä häm qolaqlarnı sañğıraytuçı şartlaw tawışı işetelä.
Oçqıçtağı ber keşe genä isän qala, cirdä kim digändä 24 keşe yaqtı dön’yadan kitä.
Solanki häm berniçä iptäşe waqıyğa urınına çaba.
“Här cirdä mäyetlär bar ide, yanğan ide alar, kümer kebek. Mäyetlärne çığardıq,” – dide ul häm oçqıç bärelgän tulay toraq häm yanındağı binalardan yaralanuçılarnı çığarırğa da yärdäm itüen belderde.
Prem’yer-ministr Narendra Modi comğa irtä belän hälakät urınına yul tottı.
Modi oçqıç tägärmäçläre häm qoyırığınıñ ber diwar êçenä kerüen, yanğın waqıtında yanğan küp qatlı binanı kürde.
Räsmi zatlar yanğan mäyetlär häm tän kisäkläreneñ şäxes tanıqlığın bilgelär öçen yulçılarnıñ häm cirdä ülüçelärneñ tuğannarına DNK testınıñ yasalaçağın citkerde.
Tögäl ülüçelär sanınıñ berniçä atnadan soñ açıqlanuı kötelä.
İlneñ êçke êşlär ministrı pänceşämbe könne faciğa urınına barğannan soñ belderü yasap, oçqıçnıñ 125 meñ litr yağulıq taşuın äytte.
“Air India” beldergänçä Londonğa baruçı oçqıçta 169 Hindstan, 53 Böyekbritaniya, 7 Portugaliya häm 1 Kanada watandaşı belän 12 êkipaj personalı bula.
Tulay toraq yanında bulğan Sona Prakaş: “Toraq cimerelde, şaqtıy tabib yaralandı, kübese ülde,” – dide.
35 yäş’lek êşçe Patani başta bombanıñ şartlawın uylawların, annarı oçqıç hälakäte buluın añlawların äytte.
Başqa ber êşçe Vinod Bhai bolay dide: “Här cirdä qara töten bar ide, töten bolıtları. Kük yöze dä qap-qara ide.”