İzrail flotınıñ Ğazzägä yaqınlaşuçı yärdäm köymäse “Madleen”nı tuqtatıp, İzrail üzägendäge Aşdod aêroportına kiterergä äzerlänüe citkerelde. Bu mäğlümatnı “Kanal 12” birde.
Xäbärgä kürä İzrail armiyase köymäne Ğazzä sulıqlarına kergänçe tuqtatırğa häm diñgez blokadası qullanırğa uylıy. Köymädäge aktivistlarnıñ İzrail citäkçelegenä tapşırılıp, deportaŝiyalänäçäge dä belderelde.
Xalıqara Ğazzä blokadasın beterü komitetı yäkşämbe könne belderü yasap, yärdäm köymäse “Madleen”nıñ İzrailneñ köymägä qomaçawlaw niyätenä qaramastan Ğazzägä taba Misır sulıqlarına kerüen açıqladı.
Komitet citkergänçä köymä Misırnıñ tön’yağındağı İskändäriyädän uzdı häm berniçä sägät’ êçendä Mansura şähärenä barıp citäçäk. Annarı Ğazzägä taba yul totaçaq. Belderüdä: “Kiläse sägät’lär iñ kritik sägät’lär bulaçaq,” – dip äytelde.
Uzğan atnada İzrail media oyışması KAN Tel’-Aviv citäkçelegeneñ köymäneñ uzuına röxsät birü qararın kire aluın belderde. Bu qararnıñ kiläçäktäge yärdäm missiyaläre öçen ürnäk täşkil itü nigeznamäse belän kire alınuı citkerelde.
Organizatorlarğa kürä köymädä Ğazzä xalqı öçen balalar rizığı, on, döğe, podguznik, xatın-qız öçen gigiyena äyberläre, su çistartu cihazları, mediŝina materialları, qultıq tayaqları häm balalar protezları kebek aşığıç ixtıyaclar bar.
Bäysezlek flotı koaliŝiyase tarafınnan êşlätelüçe başqa köymä bulğan “Conscience”ka 2 mayda Mal’ta sulıqlarında keşesez hawa apparatları höcüm itkän ide.
2023 yılnıñ oktäbrennän birle İzrail xalıqara utnı tuqtatu çaqıruların kire qağıp, Ğazzädä cimerüçe yawlaw başqara, kübese xatın-qız häm balalar bulğan yaqınça 54 meñ 800 fälästinlene üterde. Yärdäm kürsätü oyışmaları ike millionnan artıq keşe yäşägän bu töbäktä qıtlıq riskı mäs’äläsendä kisätü yasıy.