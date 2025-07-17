Ğiraqnıñ Vasit vilayätendäge säwdä üzägendä çıqqan yanğın belän bäyle tikşerü başlatıldı.
Räsmi zatlar säwdä üzägendäge yanğın faciğasendä ğomeren yuğaltqan distälärçä qorban öçen öç könlek matämneñ iğlan itelüen citkerde.
Ğiraqnıñ êçke êşlär ministrlığına kürä pänceşämbe könne Ğiraqnıñ könçığışındağı ber säwdä üzägendä çıqqan yanğında kim digändä 61 keşe yaqtı dön’yadan kitte, distälärçä keşe isä yanğınnan qotqarıldı.
Yanğın Bagdatnıñ kön’yağındağı Vasit vilayäte başqalası bulğan Kut şähärendäge ber säwdä üzägendä çığa. Ministrlık yasağan belderügä kürä yanğan binadan 45tän artıq keşe çığarıldı, qalğannarı isä yaralandı.
Ğiraqnñ räsmi xäbär agentlığı “INA” ber mediśina çığanağına tayanıp ülüçelär sanın 63, yaralanuçılar sanın isä 40 bularaq açıqladı.
“INA”ğa kürä cirle räsmi zatlar säwdä üzäge xucasına qarşı xoquq êşen başlattı. Êçke êşlär ministrlığı isä yanğınnıñ säbäben bilgelär öçen tikşerü komitetınıñ qorıluın taläp itte.
Töbäktäge ber “AFP” xäbärçese säwdä üzägeneñ 5 kön êlek kenä açıluın belderde, vilayät’neñ sud-mediśina bülegendä yanğan mäyetlärneñ kürelüen citkerde.
Yanğın sünderelsä dä, yanğın sünderüçelär yuğalğan qorbannarnı êzläwne däwam itterä.
Sośial’ mediada urın alğan video yazmalarda xastaxanädä xäbär kötüçe qayber xasta yaqınnarınıñ borçudan idängä yatuın kürep bula.
İdändä utıruçı ber keşe kükrägenä bärep: “Ätiyem, canım, yörägem tüzmi,” – dip qıçqıra.
Xastaxanä yanında cıyılğan distälärçä keşe aşığıç yärdäm maşinaların kürep, küz yäşen tügä.
“Qaça almadıq”
50 yäş’täge tabib Nasır äl-Kuräyşi yanğında 5 ğailä äğzasen yuğaltuın äytä.
“AFP”ğa birgän interv’yuda bolay dide ul: “Başıbızğa fäläkät yulıqtı. Öydä ut bulmağanlıqtan häm qapqalap alıyq dip säwdä üzägenä kittek. İkençe qatta ber kondiśioner şartladı, annarı yanğın çıqtı, qaça almadıq.”
Cäy aylarında hawa däräcäseneñ 50 graduska citüe belän ildä yanğınnar arta.
Ğiraqta 2023 yılnıñ sentäbr’ ayında ber tuy zalında yanğın çığıp kim digändä 100 keşeneñ ğomere özelde. Faciğa waqıtında barlıqqa kilgän panika arqasında êteş-törteş tä küzätelde.
2021 yılnıñ iyulendä isä Ğıyraqnıñ kön’yağındağı ber xastaxanäneñ Kovid-19 bülegendä çıqqan yanğında 60tan artıq keşe ülgän ide.