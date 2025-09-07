DÖNYA
“Sumud” global flotı, Ayşänur Äzgi Äygine iskä alıp, cilkänen açtı
Aktivistlar, Äygine häm meñlägän fälästinlene ütergän İzrailneñ cäzasız qaluın belderep, flotnıñ ğädellek häm keşelek öçen yulğa çığuına basım yasadı
7 Сентябрь 2025

Sumud global flotı yaw astındağı Yordannıñ könbatış üzänlegendä häläq bulğan törek-amerikalı Ayşänur Äzgi Äygineñ ülemeneñ ber yıllığın şimbä könne sośial media aşa iskä aldı.

Yazmada: “Ayşänur häm yözlärçä meñ fälästinle belän yaqlawçıları yıllar buyı İzrail xökümäte häm okkupaśiyäseneñ qorbanı buldı häm bu bötenläy cäzasız qaldı”, - dip äytelde.

Flot, missiyäsen “keşelek häm ğädel tınıçlıq öçen üterelüçelär istälegenä cilkän açu” dip bilgeläp, säyäxätne “genośidqa qarşı torış” dip kürülären iskärtep uzdı.

Belderüdä: "Keşelek bularaq iminlegebezneñ häm xörriyätebezneñ Fälästinneñ qurqınıçsızlığına häm iregenä bäyle buluın añlıybız häm näq Ayşänur kebek xäräkät itüne saylıybız. Fälästingä cilkän açqanda ul bezneñ belän bergä”, - dip äytelde.

İzrail snayperı Äygine üterde

26 yäşendäge Äygi 2024nçe yılnıñ 6nçı sentyabr könne Nablus yanındağı qanunsız yähüd kilep urnaşularına qarşı oyıştırılğan rizasızlıq çarası waqıtında İzrail köçläre tarafınnan üterelde.

Video dälillär häm şahit açıqlawları Äygineñ, İzrail snayperı tarafınnan nişan itep alınıp, üterelüen kürsätä.

Bulğan dälillärgä qaramastan İzrail armiyasınıñ berençel näticälärendä güyä taş ırğıtuı äytelgän protestçılarğa ut açıluı waqıtında Ayşänurnıñ “zur ixtimal belän häm uylanmıyça” atıluı alğa sörelde.

2025nçe yılnıñ iyül ayında başlatılğan Sumud global flotı Barselona kebek portlardan xäräkät itkän 50dän kübräk köymädän torğan xalıqara humanitar iniśiativa bularaq İzrailneñ Ğazzägä qarşı diñgez qamalışın cimerüne maqsat itä.

Töp maqsatı isä qıtlıq şartları räsmi räweştä iğlan itelgän Ğazzägä azıq-tölek, daru häm başqa töp ixtıyac äyberlären citkerü.

