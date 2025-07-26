DÖNYA
1 min uqıu
Rusiyä Dneprğa höcüm itte
Dnepr şähäre häm tirä-yağındağı töbäktä 3 keşe ülde
Rusiyä Dneprğa höcüm itte
/ Reuters
26 Июль 2025

Zelenskiy Rusiyä başlatqan suğışta Rusiyä xärbi industriyaläre, logistika çeltärläre häm hawa mäydannarınıñ monnan soñ suğışnıñ çın yöze belän oçraşu zarurlığın äytte.

Rusiyä şimbä tönendä Ukrainanıñ Dnepr şähäre häm tirä-yağına kiñ qırlı keşesez hawa apparatı häm raketa höcüme oyıştırdı.

Ukraina hawa köçläre Mäskäw köçläreneñ barlığı 235 keşesez hawa apparatı häm 27 raketa oçırtuın, bolarnıñ toraq häm säwdä binalarına zıyan kiterüen häm yanğınnarğa säbäpçe buluın citkerde. Belderügä kürä 10 raketa belän 25 dron 9 urınğa tide, qalğannarı isä bärep töşerelde.

Dnepropetrovsk gubernatorı Sergey Lısak “Telegram” kanalda bolay dip yazdı: “Qurqınıç tön. Töbäkkä qarata zur höcüm.”

Lısak Dnepr şähäre häm tirä-yağındağı töbäktä 3 keşeneñ ülüen, 6 keşeneñ dä yaralanuın belderde. Urtaqlaşqan fotoräsemnärdä ut yalqınnarın sünderergä tırışuçı yanğın sünderü xezmätkärläre, täräzäläre watıq öylär häm yanğan transport çaraları bar.

Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy isä höcümgä cawapnıñ qaytarılaçağın äytte.

Zelenskiy “Telegram” kanalda bolay dip yazdı: “Rusiyäneñ xärbi punktları, logistika üzäkläre häm hawa mäydannarı illäre başlatqan suğışnıñ çın näticälär belän üzlärenä kire qaytuın xis itärgä tiyeş.”

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us