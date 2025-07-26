Zelenskiy Rusiyä başlatqan suğışta Rusiyä xärbi industriyaläre, logistika çeltärläre häm hawa mäydannarınıñ monnan soñ suğışnıñ çın yöze belän oçraşu zarurlığın äytte.
Rusiyä şimbä tönendä Ukrainanıñ Dnepr şähäre häm tirä-yağına kiñ qırlı keşesez hawa apparatı häm raketa höcüme oyıştırdı.
Ukraina hawa köçläre Mäskäw köçläreneñ barlığı 235 keşesez hawa apparatı häm 27 raketa oçırtuın, bolarnıñ toraq häm säwdä binalarına zıyan kiterüen häm yanğınnarğa säbäpçe buluın citkerde. Belderügä kürä 10 raketa belän 25 dron 9 urınğa tide, qalğannarı isä bärep töşerelde.
Dnepropetrovsk gubernatorı Sergey Lısak “Telegram” kanalda bolay dip yazdı: “Qurqınıç tön. Töbäkkä qarata zur höcüm.”
Lısak Dnepr şähäre häm tirä-yağındağı töbäktä 3 keşeneñ ülüen, 6 keşeneñ dä yaralanuın belderde. Urtaqlaşqan fotoräsemnärdä ut yalqınnarın sünderergä tırışuçı yanğın sünderü xezmätkärläre, täräzäläre watıq öylär häm yanğan transport çaraları bar.
Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy isä höcümgä cawapnıñ qaytarılaçağın äytte.
Zelenskiy “Telegram” kanalda bolay dip yazdı: “Rusiyäneñ xärbi punktları, logistika üzäkläre häm hawa mäydannarı illäre başlatqan suğışnıñ çın näticälär belän üzlärenä kire qaytuın xis itärgä tiyeş.”