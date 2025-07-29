DÖNYA
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Köçle yañğır häm su ağımnarı Qıtay başqalasında 30 keşeneñ ülemenä säbäp buldı
“Xinhua” xäbär agentlığı yañğır arqasında Pekinnan 80 meñnän kübräk keşeneñ evakuaśiyälänelüen beldersä, İlbaşı Cinpiñ ülemnärne minimumğa töşerü öçen “kümäk” qotqaru boyırığın birde
Köçle yañğır häm su ağımnarı Qıtay başqalasında 30 keşeneñ ülemenä säbäp buldı
China is the world's biggest emitter of greenhouse gases, which scientists say drive the climate crisis and contribute to extreme weather. / AP
18 сәгать элек

Räsmi “Xinhua” xäbär agentlığı beldergänçä, Pekindağı köçle yawım-töşem arqasında 30 keşeneñ ğomere özelgän.

“Xinhua” sişämbe könne Pekinda häm tirä-yağındağı vilayätlärdä köçle yañğırnıñ düşämbe könne artuın häm başqalanıñ tönyaq töbäklärendä däwam itkän şuşı “tuqtawsız ğadättän tış yawım-töşem”neñ 543,4 mmgä qädär citüen xäbär itte.

Ülemnär Pekinnıñ tawlı tönyaq töbäklärendä barlıqqa kilgän bulsa, 28 keşe Miyunda, 2 keşe isä Yanqingta häläq bulğan.

“Xinhua” xäbärenä kürä, köçle yawım-töşem arqasında Pekinnan 80 meñ 322 keşe êvakuaśiyälängän.

Düşämbe tönendä Qıtay İlbaşı Si Cinpiñ ülemnärne minimumğa töşerü öçen “kümäk” qotqaru êşçänlegeneñ başqarıluı boyırığın birde.

“Xinhua” citkergänçä, Si Cinpiñ soñğı su basu fäläkäteneñ Pekin, Hebei, Jilin häm Şandoñ kebek töbäklärdä “möhim külämdä ülemgä häm matdi zıyanğa” säbäp buluın belderde.

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