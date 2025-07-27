DÖNYA
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Çirkäwdän Ğazzädäge “açlıq yulı belän yuq itü”gä reakśiyä: İzrail qamalışı beterelsen
Yepiskop Azar: "Ğazzädä kümäk açlıq keşe qulı belän tudırıldı häm maxsus başqarıla. Yärdäm totqarlana, ğailälär ber ikmäk öçen säğätlär buyı kötä, balalar açlıqtan ülä. Bu ütergeç qamalışnı xäzer ük beteregez”, - dip çaqırdı
Çirkäwdän Ğazzädäge “açlıq yulı belän yuq itü”gä reakśiyä: İzrail qamalışı beterelsen
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27 Июль 2025

Ürdün (İordaniyä) häm izge cirlärdäge yevangelist-lyuteran çirkäwe, İzrailneñ Ğazzädäge qamalışın kisken räweştä gäyepläp, açlıqnı qoral itep qullanğan İzralneñ fälästinlelärgä qarata “êtnik çistartunı tizlätergä” tırışuın alğa sörde.

Yepiskop Sani Ibrahim Azar aylar buyı xökem sörgän qamalış arqasında humanitar yärdämnärneñ zur külämdä totqarlanuın häm dönyanıñ “massaküläm açlıqqa” şahit buluın belderde. Yärdämnärneñ barı tik qurqınıç taratu urınnarınnan çiklängän miqdarda ireşelüen iskärtep uzuçı Azar: “Här biş baladan berse citdi citärsez tuqlanu aldında tora häm 113 fälästinle, şul isäptän 81 bala açlıqtan ülde. Bolardan distälägän keşe barı tik soñğı könnärdä genä ğomere özelüçelär”, - dide.

Azar, grek pravoslaviye patriarxı III Theophilos häm latin patriarxı kardinal Pierbattista Pizzaballanıñ açıqlawların telgä alıp, açlıqtan intekkän ğailälärneñ "ber ikmäk” öçen säğätlär buyı qoyaş astında kötüen citkerde.

Azar monnan tış yärdämnärneñ çarasız tınıç xalıqtan barı tik berniçä çaqrım yıraqlıqtağı saqlağıçlarda qağılmıyça kötterelüenä basım yasadı.

Krizisnı "kire qaytalmaslıq noqtada keşe qulı belän tudırılğan qıtlıq” bularaq bäyäläwçe Azar xökümätlärne, dini liderlarnı häm xalıqara oyışmalarnı tawışsız qalmasqa, qamalışnı ğämäldän çığaru, yärdämnärneñ qurqınıçsız räweştä citkerelüeneñ täêmin itelüe häm xäzer ük utnı tuqtatunıñ iğlan itelüe öçen çaralar kürergä çaqırdı.

Azar: "Qayğı-xäsrät aldındağı tawışsızlıq vöcdanğa xıyanät. Bitaraf qala almıybız”, - diyep, patriarxlarnıñ süzlären täqrarladı.

Ğazzäneñ aç, xasta häm cirlärennän küçerelgän xalqı öçen doğa häm ğädellek çaqıruı belän tögällängän belderüdä: “Bezgä bügen öçen ikmägebezne bir. Aşığıç utnı tuqtatu, şuşı genośidnıñ beterelüe häm cirlärebezdä ğädellekneñ urnaşuı öçen tawışıbıznı kütäräbez”, - dip äytelde.

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