Rusiyä Xarkovka oyıştırğan höcümdä ber keşe ülgän, 40tan artıq keşe yaralanğan.
Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy beldergänçä, Rusiyä tınıçlıq täqdimnären iğtibarğa almıyça suğışırğa däwam itä.
Zelenskiy Ukrainanıñ tönyaq-könçığışında urnaşqan Xarkov şähärenä oyıştırılğan hawadan höcümdä ber keşeneñ yaqtı dönyadan kitüen, 40tan artıq keşeneñ yaralanuın belderde.
Däwlät başlığı balalar parkı yanındağı binağa terror höcümeneñ yasaluın citkerde.
İlbaşı şimbä könne “Telegram” kanalda bolay dip yazğan ide: “Moña bitaraf qalıp bulmıy. Bu uyın tügel. Här kön keşelärebez ülä çönki Rusiyä monıñ cäzasız qalaçağın uylıy”.
Zelenskiy şulay uq Rusiyä armiyaseneñ ülem häm cimereklär alıp kilüen häm tınıçlıq urnaştıru söyläşülärenä yaqınaymawın belderde.
“Ruslar suğışırğa äzerlänä, barlıq tınıçlıq urnaştıru täqdimnären iğtibarsız qaldıra”, – dide ul.
Mäskäw citäkçelegeneñ citdi söyläşülärgä yünälüe öçen xalıqara basımnıñ arttırıluı zarurlığın assızıqlağan Ukraina liderı Rusiyäneñ monnan alda barı tik çittän yasalğan basım yärdämendä söyläşü östäle artına utıruın däğwa itte.
Ukraina däwlät başlığı fronttağı wazğiyätne söyläşer öçen xärbi räsmi zatlar belän küreşüen citkerde.
Zelenskiy Ukraina köçläreneñ Rusiyäneñ ber “Su-35” xärbi oçqıçın bärep töşerüen häm soñğı könnärdä 3 raketa sistemasın yuqqa çığaruın da äytte.