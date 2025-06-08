DÖNYA
1 min uqıu
Xarkovka höcümdä ber keşe ülgän
40tan artıq keşe yaralanğan
Xarkovka höcümdä ber keşe ülgän
Paramedics carry a resident to an ambulance after she was wounded during a Russian air strike in Kharkiv. / Photo: State Emergency Service of Ukraine / Reuters
8 Июнь 2025

Rusiyä Xarkovka oyıştırğan höcümdä ber keşe ülgän, 40tan artıq keşe yaralanğan.

Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy beldergänçä, Rusiyä tınıçlıq täqdimnären iğtibarğa almıyça suğışırğa däwam itä.

Zelenskiy Ukrainanıñ tönyaq-könçığışında urnaşqan Xarkov şähärenä oyıştırılğan hawadan höcümdä ber keşeneñ yaqtı dönyadan kitüen, 40tan artıq keşeneñ yaralanuın belderde.

Däwlät başlığı balalar parkı yanındağı binağa terror höcümeneñ yasaluın citkerde.

İlbaşı şimbä könne “Telegram” kanalda bolay dip yazğan ide: “Moña bitaraf qalıp bulmıy. Bu uyın tügel. Här kön keşelärebez ülä çönki Rusiyä monıñ cäzasız qalaçağın uylıy”.

Zelenskiy şulay uq Rusiyä armiyaseneñ ülem häm cimereklär alıp kilüen häm tınıçlıq urnaştıru söyläşülärenä yaqınaymawın belderde.

 “Ruslar suğışırğa äzerlänä, barlıq tınıçlıq urnaştıru täqdimnären iğtibarsız qaldıra”, – dide ul.

Mäskäw citäkçelegeneñ citdi söyläşülärgä yünälüe öçen xalıqara basımnıñ arttırıluı zarurlığın assızıqlağan Ukraina liderı Rusiyäneñ monnan alda barı tik çittän yasalğan basım yärdämendä söyläşü östäle artına utıruın däğwa itte.

Ukraina däwlät başlığı fronttağı wazğiyätne söyläşer öçen xärbi räsmi zatlar belän küreşüen citkerde.

Zelenskiy Ukraina köçläreneñ Rusiyäneñ ber “Su-35” xärbi oçqıçın bärep töşerüen häm soñğı könnärdä 3 raketa sistemasın yuqqa çığaruın da äytte.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us