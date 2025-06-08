AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp şimbä könne Los-Andjeles rayonında qanunsız qaçaqlarnı cıyğan migraŝiya räsmi zatlarına yärdäm maqsatı belän 2 meñ ğaskärigä wazıyfa birde. Kaliforniya mêrı bu adımnı “qotqı salu” dip atadı.
Federal’ agentlar şimbä tönendä däwam itkän protest çaraları waqıtında şähär yanındağı Paramaunt bistäsendä yarsulı keşe törkeme belän bäreleşte.
Xäbärlärgä kürä agentlar törkemnärgä qarşı tawış bombaları ırğıttı. Paramauntka baruçı avtoyulnıñ ber öleşe yabıldı.
Protestçılar migraŝiya kontrole öçen xäzerlek üzäge bularaq qullanılğan kibet yanında cıyılğan bula.
“Fox 11” xäbär kanalı beldergänçä federal’ agentlar gaz bitleklären kiyep, keşe törkemenä tawış bombaları attı, küzdän yäş’ kiterüçe gaz sipterde.
Cömhüriyätçe partiyadän ilbaşı bulıp saylanğan Tramp ğıynwar ayında wazıyfağa kilgännän soñ dokumentı bulmağan qaçaqlarnıñ ilga kerüenä häm biredä yäşäwlärenä qarşı qırıs çaralar kürü süzen cirenä citkerde.
Tramp bu keşelärne canawarlar häm xayvannar dip atadı.
İlbaşı şimbä tönlä üskän bu qanunsızlıqnı kontrol’ itär öçen 2 meñ milli saqçığa wazıyfa birüne küzdä totuçı qararnamä imzaladı. Aq Yortnıñ matbuğat särqätibe belderü yasap: “Tramp citäkçelege bu qırıslıq ayıruça xoquq saqlaw organnarına yünälgändä tolerantlık kürsätmi,” – dide.
Aq Yortnıñ belderüennän yaqınça ber sägät’tän soñ Kaliforniya mêrı bu qararğa qarşı buluın citkerde. X platformasında bolay dip yazdı ul: “Bu xäräkät qotqı sala, kiyerenkelekne genä arttıra.”
Protest çaraları bitlekle häm qorallı migraŝiya agentlarınıñ Los-Andjelesnıñ törle töbäklärendä êş urınnarın basıp alularınnan soñ başlandı. Bu basıp kerülär arqasında yarsulı keşelär töbäktä cıyıldı.