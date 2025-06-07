AQŞ ilbaşı Donald Tramp Qıtay däwlät başlığı Si Szinpinnıñ AQŞqa siräk minerallar häm magnitlar êksportın yañadan başlaw täq’dimen qabul itüen belderde.
Comğa könne ilbaşı oçqıçında jurnalistlar belän äñgämä waqıtında bu xaqtağı sorawğa Tramp: "Äye, ul rizalaştı," – dide.
Ul östäp: "Bez Qıtay kileşüe buyınça bik alğa kittek," – dip belderde.
4nçe iyün könne AQŞ avtomobil' öleşläre citeşterüçelären wäkillek itüçe törkem Qıtaynıñ siräk minerallar häm magnitları êksportın çikläwe mäs'äläsen tiz arada xäl itüne soradı. Alar bu problemanıñ avtomobil' öleşläre citeşterüne tuqtata aluı turında kisätte.
London oçraşuı
Moña qadär Tramp AQŞ häm Qıtay wäkillekläreneñ ike il arasındağı säwdä suğışın xäl itü öçen kiläse atnada Londonda oçraşaçağın citkergän ide.
"Min AQŞ finans ministrı Skott Bessent, säwdä ministrı Govard Lutnik häm AQŞ Säwdä wäkile, ilçe Djemison Grirnıñ 2025 yılnıñ 9nçı iyüne könne, düşämbe Londonda Qıtay wäkillekläre belän säwdä kileşüe turında söyläşülär ütkäräçägen iğlan itüemä şatmın. Oçraşunıñ bik uñışlı uzaçağı kötelä," – dip yazdı Tramp üzeneñ sotsial' çeltärendä.
Bu iğlan Trampnıñ Qıtay ilbaşı Si Szinpin belän telefon aşa säğat yarım däwam itkän söyläşüennän soñ 1 kön uzğaç yasaldı. Bu söyläşüdän soñ Tramp ike il öçen dä "bik uñay näticä" buluın äytte, çönki ike il dä kiñ külämle säwdä bäxäslären xäl itärgä tırışa.
AQŞ häm Qıtay arasındağı säwdä söyläşüläre 12nçe mayda dönyanıñ iñ zur iq'tisadları arasında tariflarnı kimetü turında kileşü tözelgännän soñ tuqtap qalğan ide.
Bu kileşü nigezendä AQŞ häm Qıtay küpçelek tamğaxanä tarifların 90 köngä tuqtatırğa häm aprel' başınnan kertelgän çaralarnı kire alırğa kileşkän ide.
İke yaq ta ber-bersen kileşü şartların bozuda ğayepläde. Trump Qıtaynıñ kileşüne ütämäwen belderde, ä Qıtay düşämbe könne bu ğayepläwlärne "nigezsez" dip kire qaqtı häm üz iq'tisadi mänfäğätlären yaqlaw öçen köçle çaralar küräçäge turında kisätte.