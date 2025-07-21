Sälamätlek saqlaw ministrlığı soñğı täwlektä kim digändä 18 keşeneñ açlıqtan ğomeren yuğaltuın belderep, Ğazzä çik buyı qapqaların şunduq qabat açarğa çaqırdı.
Fälästinneñ Sälamätlek saqlaw ministrlığı äytüençä İzrailneñ 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär blokada astındağı Ğazzägä gumanitar yärdämneñ kerüenä qomaçawlawı arqasında açlıq häm citärsez tuqlanu näticäsendä aralarında 76 bala da bulğan kim digändä 86 fälästinle yaqtı dön’yadan kitte.
Ministrlık yäkşämbe könne yazmaça belderü yasap: “Ğazzädä açlıq häm citärsez tuqlanu arqasında 76ısı balalar bulğan 86 keşe ülde,” – dide.
Belderüdä blokada astındağı töbäktä küzätelüçe gumanitar krizis tawışsız küpläp üterü dip ataldı; gumanitar şartlarnıñ naçarayuınnan İzrail belän xalıqara cämäğat’çelekneñ cawaplı buluı assızıqlandı.
Ministrlık soñğı täwlektä Ğazzädä kim digändä 18 keşeneñ açlıqtan ülüen citkerep, azıq-tölek häm darunıñ kerüenä röxsät birü maqsatı belän çik buyı qapqaların şunduq qabat açarğa çaqırdı.
İzrail 2 marttan bügengä qadär Ğazzä belän bulğan barlıq çik buyı qapqaların yabıp gumanitar yärdämgä kirtä quya, bu wazğıyät’ açlıqnıñ cäyelüen tizlätä.
İzrailneñ Ğazzädäge genośidı
İzrail blokada astındağı Ğazzädä başqarğan höcümnärendä kübese xatın-qız häm balalardan toruçı yaqınça 59 meñ fälästinlene üterde.
Fälästinneñ räsmi xäbär agentlığı “WAFA”ğa kürä cimerelgän öylär astında yaqınça 11 meñ fälästinleneñ buluı farazlana.
Belgeçlär Ğazzädäge räsmi zatlar citkergän sannarnıñ çınbarlıqnı çağıldırmawın äytep, çın ülüçelär sanınıñ 200 meñ tiräse buluın belderä.
Höcümnärdä Ğazzäneñ zur öleşe cimereklärgä äylände, töbäk xalqınıñ barısı da diyärlek yortsız qaldı.
Uzğan noyabr’ ayında Xalıqara cinayät’ mäxkämäse Ğazzädäge xärbi cinayät’lär häm keşelekkä qarata cinayät’ arqasında İzrail prem’yer-ministrı Bin’yamin Netan’yaxu häm ul waqıttağı saqlanu ministrı Yoav Galant xaqında qulğa alu ämeren birde.
İzrail Ğazzägä başlatqan suğışı arqasında Xalıqara mäxkämädä xökemgä tartıla.