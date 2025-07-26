Xalıqara krizis törkeme xäbär itkänçä Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması iyul’ ayında Ğazzädä tuqlanu öçen tikşergän 15 meñ balanıñ 16%ısınnan artığı citärsez tuqlana häm bu BMOnıñ qıtlıq çigen uzdı.
BMO ğomum särqätibe Antoniu Guterreş Ğazzädä açlıqtan integüçe fälästinlelärneñ qayğılarına bitaraf qaluçı xalıqara cämäğat’çelekne qırıs tel belän tänqıyt’läp, monı äxlaqıy krizis dip atadı.
Guterreş Xalıqara yarlıqaw oyışması ğomum şurasında yasağan videolı çığışında bolay dide: “Xalıqara cämäğat’çelekneñ zur öleşendä kürelüçe bitaraflıq, citärsez märxämät, çınbarlıqtan xäbärsez qalu häm keşelektän yıraqlaşunı açıqlıy almıym. Bu gumanitar krizis qına tügel, şul uq waqıtta global’ wöcdannı tirännän tetränderä torğan äxlaqıy krizis ta. Bez här forsatta bu problemanı kütärergä däwam itäçäkbez.”
Xalıqara krizis törkeme İzrailneñ yärdäm blokadası Ğazzäne masştablı açlıq häm faciğale ülemnärgä êtärä dip kisätü yasadı häm aşığıç gumanitar yärdämgä ireşü belän utnı tuqtatırğa çaqırdı.
“İzrail Ğazzäne aç qaldıra. İzrail qamawnı şunduq tuqtatırğa tiyeş. Här yök maşinası möhim. Här kaloriya tormışnı saqlıy. Läkin qapqalarnı açu başlanğıç qına, Ğazzädäge gumanitar fäläkätne ciñeläytäçäk närsä ul – utnı tuqtatu,” – dip äytelgän belderüdä İzrail citäkçelegeneñ marttan birle gumanitar yärdäm häm säwdä yögenä awır çikläwlär kertüe citkerelde.
Törkem şulay uq bäxäsle häm AQŞ xuplawındağı güyä Ğazzägä gumanitar yärdäm waqıfı yärdämnären citärsez häm zararlı dip atadı. İzrail ğaskäriläre yärdäm êzläwçelärgä küp tapqır ut açtı häm may ayınnan birle meñnän artıq keşene üterde.
Borçuğa saluçı sälamätlek saqlaw kürsätkeçlärenä iğtibarnı cälep itkän törkem Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması iyul’ ayında Ğazzädä tuqlanu öçen tikşergän 15 meñ balanıñ 16%ısınnan artığınıñ citärsez tuqlanuın häm monıñ BMOnıñ qıtlıq çigen uzuın citkerde.
Xalıqara krizis törkeme: “Utnıñ tuqtamawı bu açlıq säyäsäten aqlıy almıy. Ülem maşinası tuqtarğa tiyeş, äkrenäytü genä citmi,” – dide.