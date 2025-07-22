ĞAZZÄ SUĞIŞI
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“Ğazzä balaları aç ikän, bez dä aç qalırbız”
Açlıq çaraları artqan qıtlıqqa iğtibarnı yünältä
“Ğazzä balaları aç ikän, bez dä aç qalırbız”
La survie à Gaza, entre famine et raids israéliens. / AA
22 Июль 2025

İzrail Fälästin cirlärendä başqarğan ayawsız suğış häm blokada arqasında Ğazzädä küzätelüçe açlıq krizisın protest itär öçen Ğaräp dön’yasında açlıq çarası dulqını cäyelä.

Sälamätlek saqlaw räsmi zatları açlıq häm citärsez tuqlanu arqasında distälärçä balanıñ ülüen belderä, fälästinle häm ğaräp aktivistları İzrailneñ Ğazzädäge blokadasına rizasızlıq belderü öçen açlıq çarasın başlattı.

20 iyul’dä açlıq çarasın başlatqan Ğazzäneñ grajdanlılarnı yaqlaw süzçese Mäxmüt Basal: “Ägär dä Ğazzä balaları aç ikän härkem aç qalırğa tiyeş,”- dide.

Üzäge Misırda urnaşqan “Al Qahera News Channel” kanalına interv’yu birgän Basal: “Xalqım aşağanğa häm yärdämnär keşeçä ireşkängä qadär min dä aşamayaçaqmın,” – dide.

Basal İzrailneñ blokadasın sistematik kümäk cäza dip atap, ğaräp xökümätlären, Awrupa parlamentların häm dini liderlarnı tögäl adımnar yasarğa çaqırdı.

Kampaniyağa quşılğan isemnär arasında Tunisnıñ êlekke ilbaşı Monsef Marzuki da bar. Ul düşämbe könne teläktäşlek maqsatı belän çarağa quşıluın citkerde.

Tunislı jurnalist Bassam Bounni da açlıq çarasına quşıluın açıqladı. Bounni İzrailneñ açlıqnı qoral bularaq qullanuın häm gumanitar yärdämne xärbi çarağa äyländerüen äytep, monı protest itüen belderde.

Jurnalist #hungerstrikeforgaza (Ğazzä öçen açlıq çarası) êtiketın başlatıp, qalğan platfoma qullanuçıların täraqqıyät’lärne berdän artıq teldä urtaqlaşırğa çaqırdı.

Şulay uq Xalıqara Ğazzä blokadasın beterü komitetı sişämbe könne “Yarsulı sişämbe” dip ataluçı global’ açlıq çarasına çaqırdı.

Ğazzä sälamätlek saqlaw ministrlığı 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär 76ısı bala bulğan kim digändä 86 fälästinleneñ açlıq häm citärsez tuqlanu arqasında ğomeren yuğaltuın belderep, bu krizisnı tawışsız küpläp üterü dip atadı.

Ministrlık soñğı 24 sägät’tä genä açlıq arqasında 18 ülemneñ kürelüen açıqladı.

Ministrlık İzrailneñ 2 marttan başlap barlıq çik buyı qapqaların yabuın citkerep, töbäkkä azıq-tölek häm darunıñ kertelüe öçen qapqalarnı şunduq açarğa çaqırdı.

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