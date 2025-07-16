DÖNYA
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Tramp Kiyev citäkçelegenä qoral süzen birde
AQŞ ilbaşı häm NATO ğomum särqätibe yaña kileşüne açıqladı
Tramp Kiyev citäkçelegenä qoral süzen birde
Trump: Raketat Patriot për Ukrainën "tashmë po dërgohen" nga Gjermania / AA
16 Июль 2025

AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp soñğı belderülären “Financial Times”nıñ AQŞ däwlät başlığınıñ Ukrainanı Rusiyägä qarşı höcümnärne arttırırğa täşwik itüe turındağı xäbärdän soñ yasadı.

AQŞ däwlät başlığı Donal’d Tramp Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiynıñ Mäskäw citäkçelegen maqsat itep almaw zarurlığın belderde.

Xäbärdä Trampnıñ Zelenskiydan AQŞtan ozın radiuslı qoral tä’êmin itelgän oçraqta Mäskäwgä höcüm oyıştırılıp oyıştırılmayaçağın sorawı däğwa itelde.

Düşämbe könne Tramp Kiyev citäkçelegenä tağın da kübräk qoralnıñ cibäreläçägen häm Rusiyäneñ Ukrainadağı xärbi höcümnäre arqasında Rusiyägä tağın da qırıs totışnıñ kürsäteläçägen citkerde.

Kreml’ğa 50 könlek waqıt birgän Donal’d Tramp bäreleşlär tuqtamağan oçraqta kiñ qırlı yaña iqtisadi çikläwlärneñ kerteläçägen belderde.

Tramp häm NATO ğomum särqätibe Mark Rutte Awrupadağı NATO illäreneñ AQŞtan milliardlarça dollarlık “Patriot” raketa saqlanu sistemaları da bulğan qoral satıp alıp, bolarnı Ukrainağa cibärüne üz êçenä aluçı kileşü turında citkerde.

Germaniya, Daniya, Şveśiya häm Niderland kebek Awrupa illäre yaña AQŞ planına quşılaçaqların yäisä quşılırğa uylawların açıqladı.

Awrupa Berlegeneñ Tışqı mönäsäbätlär häm qurqınıçsızlıq säyäsäte yuğarı wäkile Kaya Kallas AQŞnıñ Ukrainanı qorallandıruda yökne büleşüe zarurlığın belderde.

Kreml’ süzçese Dmitriy Peskov sişämbe könne belderü yasap, AQŞ, NATO häm Awrupa Berlegeneñ Ukrainağa qarağan xärbi yärdämnär belän bäyle qararlarnıñ Kiyev citäkçelege tarafınnan suğışnı däwam itterü täşwike bularaq añlaşılaçağın citkerde.

Mäskäwdäge matbuğat oçraşuında çığış yasağan Peskov Awrupadan yasalğan sayäsi belderülärneñ tınıçlıq urnaştırudan tış bäreleşlärne arttıruğa awışlı buluın assızıqladı.

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