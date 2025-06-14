ĞAZZÄ SUĞIŞI
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İzrail Gazzädä yärdäm kötüçe fälästinlelärne üterde
İzrail köçläre Ğazzädä yärdäm kötüçe fälästinlelärgä ut açtı, waqıyğada 15 keşe hälaq buldı, distälägän keşe yaralandı.
İzrail Gazzädä yärdäm kötüçe fälästinlelärne üterde
Several deadly incidents have taken place near aid distribution cite in Gaza. / Photo: AA
14 Июнь 2025

Sälamätlek saqlaw oyışmaları häm waqıyğa şahitları xäbär itüençä, İzrail köçläre Gazzädä yärdäm taratu üzäge yanındağı tınıç xalıqqa ut açqan.

Höcüm näticäsendä kim digändä 15 fälästinleneñ ğomere özelgän, distälägän keşe yaralanğan.

“Anadolu” agentlığına belderelgän mediśina çığanaqları höcümneñ şimbä könne, AQŞ belän İzrail tarafınnan xuplanğan yärdäm taratu üzäklärenä yaqın urında - Netzarim koridorı tiräsendä cıyılğan xalıqqa başqarıluın citkerde.

Waqıyğa şahitlarınıñ süzlärenä qarağanda, İzrail xärbi maşinaları häm pilotsız oçu apparatları yärdäm kötkän xalıqqa teläsä niçek ut açqan.

Bu waqıyğa Gazzädä gumanitar yärdäm alırğa tırışqan fälästinlelärgä oyıştırılğan qanlı höcümnärneñ tağın berse buldı.

Gazzä sälamätlek saqlaw ministrlığı soñğı 48 säğat’ êçendä 90 fälästinleneñ üterelüen, 605 yaralınıñ Gazzä xastaxanälärenä kiterelüen belderde.

2023 nçe yılnıñ 7nçe oktyabrennän birle däwam itkän İzrail höcümnärendä hälaq buluçılar sanı 55. 297 gä, yaralanuçılar isä 128. 426ğa citkän.

Yaqlar arasında täêmin itelgän  utnı tuqtatu kileşüe bozılğan 2025 nçe yılnıñ 18 nçe martınnan birle isä 5 014 keşeneñ ğomere özelgän, 16. 385 keşe cäräxätlängän.

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