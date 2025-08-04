DÖNYA
A mock-up of an upgraded Type-12 SSM is displayed at the Defence Security Equipment International (DSEI) Japan in Chiba on May 21, 2025. / Reuters
Tönyaq Koreya räsmi matbuğatı, Yaponiyäneñ Qıtayğa yaqın könbatış yar buyındağı Kumamoto vilayätenä qamilläşterelgän ciröste-köymä raketaların urnaştıru planın "bik qurqınıç adım” dip bäyäläp, gäyepläwen iğlan itte.

Koreya üzäk xäbär agentlığı (KCNA) düşämbe könne bastırğan belderüendä, “Kyodo News”nıñ uzğan atnadağı xäbären telgä alıp, Tokio citäkçelegen tänqitläde. Xäbärgä kürä, Yaponiyä ağımdağı finans yılı êçendä Kumamotodağı Kengun xärbi bazasına üze êşläp çığarğan “Type-12” ciröste-köymä raketaların urnaştıru planın tögälli.

1 meñ çaqrım radiusqa iyä “Type-12” raketası Qıtaynıñ yar buyına barıp citü sälätenä iyä.

“Kyodo News”nıñ iseme äytelmägän xökümät çığanaqlarına tayandırıp citkerelgän xäbärendä bu adımnıñ Yaponiyäneñ könyaq-könbatışındağı Nansei utrawlarınıñ saqlanuın köçäytüne maqsat itüe belderelde. Tayvanğa yaqın buluı arqasında strategik ähämiyätkä iyä utrawlar Qıtaynıñ utrawnı basıp alu ixtimalı borçılularınıñ artuı arqasında alğı planğa çığa.

Yañadan yawlap alırğa omtılu

Pxenyan, Yaponiyäneñ raketa urnaştıru planın "tıyıp toru köçenä iyä sälätkä ireşü omtılışı” bularaq bäyäläp, Tokio citäkçelegeneñ imperatorlıq däwerendäge "Zur Könçığış Aziyä urtaq mullıq mäydänı” xıyalın tormışqa aşırırğa tırışuın alğa sörde.

KCNA Koreya üzäk xäbär agentlığı: "Yaponiyä xärbi köçlären arttıruı häm yañartuı belän xärbi modernizaśiyä plannarı näticäsendä yaw suğışın ğämälgä aşıru däräcäsenä yaqınlaşa”, - dip belderde.

Pxenyan citäkçelege "xärbi köç bulu belän mawığuçı” dip bäyäläwçe Yaponiyäne, “tıyıp toruçı höcüm maqsatlı ozın radiuslı raketalarnı urnaştırıp, “qabat yawlap alu çorına taba tiz omtıluda” gäyepläde.

Koreya üzäk xäbär agentlığı belderüendä: "Yaponiyäneñ bu qädär ömetsezçä êzlägän yañadan yawlap alu köne kire qaytılmaslıq cähännämgä adım yasayaçaq kön bulaçaq”, - dip äytelde.

