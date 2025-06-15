İranğa bäyle raketalar yäkşämbe könne irtänge säğätlärdä İzrailneñ üzäk häm tönyaq töbäklärendä bik küp urınğa turı kilde. İzrail matbuğatına kürä, höcümnärdä kim digändä sigez keşe ülgän, 208 keşe dä yaralanğan. Bu höcüm bäreleşlär köçäygännän birle yäşängän iñ qanlı höcümnärdän berse bularaq bäyälänä.
“Channel 12” kanalı soñğı höcüm dulqınında Tel-Avivneñ könyağındağı Bat Yam häm Rehovot töbäklärenä kilep töşkän raketalar belän bergä İzrailneñ urta öleşenä urtaça 50 raketanıñ ırğıtıluın belderde. Bu töbäklärdä dürt keşeneñ ğomere özelgän, 195 keşe yaralanğan, bolardan bişese awır xäldä.
Televideniye kanalı monnan tış Bat Yamda ber toraq binağa raketanıñ turı kilüe näticäsendä yaqınça 35 keşeneñ xäbärsez yuğaluın belderde.
İzrailneñ “Kan” däwlät teleradiokompaniyası Rehovottağı aldınğı tikşerenü yuğarı uqu yortı bulğan Weizmann belem institutınıñ citdi räweştä zarar kürüen citkerde.
“Maariv” gazetı İzrailneñ urta öleşendäge töbäklärdä raketalarnıñ kim digändä altı urınğa töğäyen kilep bärelüen belderde.
İzrailnıñ tönyağındağı Hayfa töbägendä Tamra belän Krayot urnaşqan cirleklärgä turı kilgän İran raketalarınıñ höcüme näticäsendä dürt keşeneñ ğomere özelgän, 13 keşe dä yaralanğan. “Channel 12” bu töbäklärdä küp sanda binağa häm uramğa “awır zıyan” kiterelüen xäbär itte.
İzrail armiyası Eilatnıñ könyaq portı tiräsendä ike keşesez hawa apparatınıñ totqarlanuın häm İrannan oçırtılğan raketalarğa qarşı köräşneñ däwam itüen belderde. Armiya ayıruça Tährandağı xärbi tämeklärgä qarşı üç alu höcümnäreneñ däwam itüen rasladı.
Bu kiyerenkelek comğa irtäsendä İzrailneñ İrannıñ atom-töş häm raketa asqormasın nişan itep alğan zur külämle höcümennän soñ barlıqqa kilde. Bu höcümnärdä yuğarı däräcäle komandirlarnıñ, ğalimnärneñ häläq buluı häm tınıç xalıqtan ğomere özelüçelärneñ buluı belderelde. İran moña cawap itep İzrailneñ bik küp şähärenä ballistik raketa höcümen oyıştırdı.
Wazğiyät bik tiz üzgärergä däwam itkändä tağın da kiñqolaçlı regional bäreleş qurquları arta bara.