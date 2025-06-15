Donald Tramp yäkşämbe könne yasağan belderüendä İran Amerika Quşma Ştatlarına höcüm itkän oçraqta AQŞ armiyasınıñ “böten köçen” xis itäçäk, dip kisätep, Waşingtonnıñ İzrailneñ Tährannıñ atom-töş häm küzläw qorılmalarına qarşı höcümnäre belän “bernindi bäyläneşe bulmawın” täqrarladı.
İzrailneñ comğa irtäsendä başlanğan höcümnäre, İrannıñ atom-töş häm xärbi qorılmaların nişan itep alğan bulsa, Tähran citkergänçä, armiyanıñ yuğarı däräcäle komandirları häm atom-töş ğalimnäre belän bergä distälärçä keşeneñ ülemenä säbäp buldı.
İzrail Baş ministrı Binyamin Netanyahu: "Ayetullah rejimınıñ här tämegen" bärü süzen birsä, İran da ütergeç raketa höcüme belän cawabın qaytardı.
Tramp İzrail höcümennän aldan xäbärdar buluın äytsä dä, yäkşämbe irtäsendä “Truth Social” platformasınnan yasağan belderüendä Amerika Quşma Ştatlarınıñ “bu tönlä İranğa qarşı höcüm belän bernindi bäyläneşe bulmawına” qabat basım yasadı.
"Ägär İran tarafınnan teläsä qaysı räweştä höcümgä duçar bulsaq, AQŞ Qorallı köçläreneñ tulı köçe häm qodräte moña qädär hiç kürenmägän däräcädä östegezge kilep töşäçäk”, - dip belderüçe Tramp ayıruça: "İran häm İzrail arasında ciñel genä kileşü tözi alabız häm bu qanlı bäreleşlärne beterä alabız”, - dip iskärtep uzdı.
“Tögäyen dälil”
İran tışqı êşlär ministrı Abbas Arakçi yäkşämbe könne yasağan belderüendä Tährannıñ AQŞ köçläreneñ bu atnada İzrailneñ Tähranğa qarşı başlatqan köçle bombalaw kampaniyasına bulışlıq itüen kürsätüçe dälillärgä iyä buluın äytte.
Arakçi däwlät televideniyäse aşa tapşırılğan çit il diplomatları belän ütkärgän cıyılışta: "Amerikan köçläreneñ häm töbäktäge amerikan bazalarınıñ sionist rejimnıñ xärbi köçläreneñ höcümnärenä yärdäm itüenä qağılışlı tögäl dälillärebez bar”, - dip äytte.
Comğa irtäsendä AQŞ İlbaşı Tähranğa kileşergä dip çaqıru yasağan ide. Tiskäre oçraqta İzrailneñ “küpkä qatıraq” höcümnärenä duçar bulaçağın kisätkän ide.
Berençe çor wazıyfası waqıtında êlekke İlbaşı Barak Obama däwerendä söyläşelgän İran belän tarixi atom-töş kileşüe Trampnıñ 2018nçe yılda Amerika Quşma Ştatlarınıñ beryaqlı bularaq kire çigenüe häm sankśiyälärne qabat kertüe belän bozılğan ide.