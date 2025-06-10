ĞAZZÄ SUĞIŞI
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İzrail “Madleen” köymäsendäge aktivistlarnıñ aêroportta buluın äytä
İlneñ tışqı êşlär ministrlığı beldergänçä qayber aktivistlar deportaśiyalänäçäk
İzrail “Madleen” köymäsendäge aktivistlarnıñ aêroportta buluın äytä
Israel says activists from Gaza-bound aid ship at airport for deportation / Reuters
6 сәгать элек

İzrail tışqı êşlär ministrlığı Ğazzägä gumanitar yärdäm alıp barğan köymäne tuqtatqannan soñ köymädäge aktivistlarnıñ ildän cibärü öçen aêroportka kiterelüen açıqladı.

Ministrlık sişämbe irtänge sägät’lärdä belderü yasap, qamaw astındağı Ğazzägä möhim gumanitar yärdäm materialların iltkän “Madleen” köymäsendäge üzixtıyarıylarnıñ Ben Gurion isemendäge aêroportka barıp citüen belderde.

Belderügä kürä qayber üzixtıyarıylarnıñ kiläse sägät’lärdä ildän kitüe kötelä.

Belderüdä tübändäge yullar urın aldı: “Deportaśiya dokumentlarına qul quyunı häm İzraildän kitüne kire qağuçılar İzrail qanunnarına yaraşlı bularaq ildän cibärelülären raslaw öçen mäxkämägä tapşırılaçaq.”

Ministrlık şulay uq yulçılarnıñ illäreneñ konsulları belän aêroportta küreşüen citkerde.

İzrail köçläre düşämbe irtänge sägät’lärdä köymäne qulğa töşerep, qamaw astındağı töbäkkä kritik yärdämnärne citkerü wazıyfasına kirtä quydı.

Yärdäm köymäsendä Awrupa parlamentı äğzase Rima Xassan da bulğan 12 keşelek törkem bar ide.

Yärdäm missiyasendä ber jurnalist, 11 aktivist urın aldı.

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