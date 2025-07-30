Tayland armiyası çärşämbe könne yasağan belderüendä, Kambodja köçläreneñ bäxäsle çik buyında öç ayırım urında utnı tuqtatunı bozuın belderep, höcümnär däwam itkän oçraqta tağın da qırısraq itep cawap birä alaçaqların kisätte.
Bu gäyepläwlär här ike xökümätneñ Malayziyä aradaşçılığında täêmin itelgän häm düşämbe tön urtasında ğämälgä kergän utnı tuqtatu kileşüennän ike könnän dä äzräk waqıttan soñ yasaldı. Bu utnı tuqtatu biş kön däwam itkän köçle bäreleşlärdän soñ 10 yılnıñ iñ qanlı kiyerenkelegen tuqtatunı maqsat itä ide.
Bäreleşlär kim digändä 43 keşeneñ ülemenä häm här yaqtan da tınıç xalıqtan 300 meñ keşeneñ küçep kitüenä säbäp buldı.
Utnı tuqtatu Malayziyä Başministrı Änvär İbrahim häm AQŞ İlbaşı Donald Trampnıñ tığız tırışularınnan soñ täêmin itelde. Tramp Tayland häm Kambodja liderların bäreleşlär däwam itkän oçraqta säwdä söyläşüläreneñ alğa kitmäwe belän kisätkän ide.
İñ zur êksport bazarı bulğan AQŞta Tayland häm Kambodja êşlänmälärenä 36% külämendä tamğaxanä (tamojnya) salımı kertelergä mömkin. Bu külämneñ töşerelüe öçen kileşügä ireşergä kiräk.
Utnı tuqtatu kileşüennän soñ Tramp här ike lider belän söyläşüen häm säwdä törkemenä tamğaxanä salımı söyläşülären qabat başlatu boyırığın birüen äytte.
Tayland çärşämbe könne Kambodja köçläreneñ Kambodjanıñ tönyaq çigendäge Sisaket vilayätennän Taylandnıñ tönyaq-könbatışındağı nığıtmalarğa ut açuın belderde.
Tayland armiyası süzçese general-leytenant Winthai Suvaree jurnalistlarğa: "Kambodja köçläre ciñel qorallar häm granata qullandı. Bu da Taylandnıñ legitim üz-üzeñne saqlaw qısalarında cawap birüenä säbäp buldı”, - dip äytte.
“Bu – kileşüdän soñ ikençe oçraq häm kileşülärgä xörmät kürsätmägän, kiyerenkelekne kimetü tırışuların bozğan häm ike il arasındağı ışanıçqa zıyan kitergän xäräkät räweşen çağıldıra”, - dip iskärtep uzdı.
Kambodja, gäyepläwlärne kire qağıp, utnı tuqtatuğa tuğrı buluın belderep, küzätüçelärne wazıyfalandırırğa çaqırdı.
Kambodja Tışqı êşlär ministrlığı süzçese Chum Sounry matbuğat oçraşuında yasağan belderüendä: "Kambodja utnı tuqtatu belän bäyle gäyepläwlärne qatği räweştä kire qağa. Bu raslawlar nigezsez, yalğış fiker tudıruçı häm zäğif ışanıçnı tözü barışına zarar birüçeder”, - dide häm xökümätneñ küzätü mexanizmın häm bäysez küzätüne xuplawın da iskärtep uzdı.
Ğaskäri xäräkäten tuqtatunı da üz êçenä alğan utnı tuqtatu 4nçe avgustta Kambodjada saqlanu ministrları da qatnaşaçaq xärbi cıyılışqa yul aça.
Taraflar arasında awır artilleriya utınıñ açıluına qağılışlı nindi dä bulsa ber xisap yuq, xärbilärneñ kire çigenüe turında da mäğlümat urtaqlaşılmadı.