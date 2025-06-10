Rusiya sişämbe könne ilneñ Yıraq Könçığış töbägendä ğadättän tış xäl signalı cibärgännän soñ yuğaluı belderelgän oçqıçnıñ tabıluın häm andağı 5 keşeneñ dä isän buluın xäbär itte.
"Oçqıç tabıldı, härkem isän”,- dip belderde Saxa Cömhüriyäteneñ Êkologiya, tabiğat’ belän idarä itü häm urman xucalığı ministrı Yevgeniy Perfilyev “Telegram”da yasağan belderüendä.
Monnan êlek Rusiyäneñ däwlät xäbär agentlığı “TASS” Antonov An-2 tibındağı uçqıçnıñ Tomponskiy rayonında urmannı saqlaw maqsatında oçqanda ğadättän tış xäl belderü cihazın aktivlaştıruın citkergän ide.
Seberneñ könçığışında urnaşqan Saxa Cömhüriyätenä bäyle Tomponskiy rayonu – kübesençä tawlar häm urmannar belän qaplanğan, keşe az yäşi torğan cirlek.
“TASS” mäğ’lümatına qarağanda, Rusiyäneñ hawa transportı federal’ agentlığı “Rosaviaśiya” oçqıçnı häm andağı biş keşene tabu öçen êzläw–qotqaru êşläre alıp bara.