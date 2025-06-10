DÖNYA
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Rusiya: "Yıraq Könçığışta yuğalğan oçqıç tabıldı, êçendäge 5 keşe dä isän"
Oçqıç urman territoriyäsendä ğadättän tış xäl signalları cibärgän bula.
Rusiya: "Yıraq Könçığışta yuğalğan oçqıç tabıldı, êçendäge 5 keşe dä isän"
The Antonov An-2 aircraft is widely used for agricultural and forestry purposes. / AFP
3 сәгать элек

Rusiya sişämbe könne ilneñ Yıraq Könçığış töbägendä ğadättän tış xäl signalı cibärgännän soñ yuğaluı belderelgän oçqıçnıñ tabıluın häm andağı 5 keşeneñ dä isän buluın xäbär itte.

"Oçqıç tabıldı, härkem isän”,- dip belderde Saxa Cömhüriyäteneñ  Êkologiya, tabiğat’ belän idarä itü häm urman xucalığı ministrı Yevgeniy Perfilyev “Telegram”da yasağan belderüendä.

Monnan êlek Rusiyäneñ däwlät xäbär agentlığı “TASS” Antonov An-2 tibındağı uçqıçnıñ Tomponskiy rayonında urmannı saqlaw maqsatında oçqanda ğadättän tış xäl belderü cihazın aktivlaştıruın citkergän ide.

Seberneñ könçığışında urnaşqan Saxa Cömhüriyätenä bäyle Tomponskiy rayonu – kübesençä tawlar häm urmannar belän qaplanğan, keşe az yäşi torğan cirlek.

“TASS” mäğ’lümatına qarağanda, Rusiyäneñ hawa transportı  federal’ agentlığı “Rosaviaśiya” oçqıçnı häm andağı biş keşene tabu öçen êzläw–qotqaru êşläre alıp bara.

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