DÖNYA
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Böyekbritan xäzerge xökümät çorında Fälästinne tanıyaçaq
Angliyädä 200dän kübräk xalıq ışanıçlısı Başministr Keir Starmerğa Fälästin däwläten tanırğa çaqırıp xat imzaladı
Böyekbritan xäzerge xökümät çorında Fälästinne tanıyaçaq
PM Starmer is under pressure from some senior members of the government to immediately recognise a Palestinian state. / Reuters
17 сәгать элек

Xökümättä urın alğan ministrlardan berse Böyekbritannıñ 2029nçı yılda ütkäreläçäk ğomum saylaw aldınnan Fälästin däwläten tanıyaçağın belderde.

Düşämbe könne “Sky News”qa äñgämä birüçe Säwdä ministrı Jonathan Reynolds ministrlarnıñ Fälästin däwläten tanırğa teläwlären häm monı yasayaçaqların äytte.

Reynolds bu adım xäzerge parlament çorında yasalaçaqmı, yuqmı digän sorawğa: "Äye, şuşı parlament waqıtında bulaçaq, älbättä, ixtıyacıbız bulğan iniśiativanı täêmin itkän oçraqta", - dip cawap birde.

Reynolds: "Ämma şunı onıtmağız: bez monı barı tik ber tapqır yasıy alabız. Ägär bu simvolik räweştä başqarılsa häm bäreleşlärne tuqtata almasa annan soñğı adımıbız nindi bulaçaq?", - dip östäde.

Ğazzädäge awır wazğiyätkä tuqtalıp uzğan Reynolds: "Hawadan yärdäm taratu mäs’äläsendä monnan arı bez kötä almıybız, närsäder êşlärgä tiyeşbez. Barıbız da keşelekneñ citmäwen kürä alabız”, - dip iskärtep uzdı.

Qayber xäbärlärgä kürä, Angliyä Başministrı Keir Starmer xökümätneñ qayber yuğarı däräcäle äğzalärennän Fälästin däwläten xäzer ük tanuı yünäleşendä basım kürä.

Parlamentnıñ tışqı mönäsäbätlär komitetı da yaqın waqıtta xökümätkä izraillelär häm fälästinlelär öçen ike däwlätle çişeleş äzerlege qısalarında Fälästin däwläten "qıyu häm täwäkkäl” räweştä tiz arada tanırğa çaqırdı.

Komitet başlığı Emily Thornberry yasağan belderüendä: "Bik küp ingliz watandaşınıñ xökümätneñ daimi bularaq bik äz häm bik soñğa qalıp çaralar kürüe arqasında bik ömetsezlänüen” äytte.

Starmer östendäge basımnıñ başqa ber işaräte dä 200dän kübräk xalıq ışanıçlısınıñ Fälästin däwläten tanırğa çaqırıp partiyäsez xatqa imza saluı buldı.

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