İldä soñğı yıllarda barlıqqa kilgän iñ küp ülemle hälakättä 170tän artıq keşe yaralandı.
Bangladeş başqalası Dakkada ber xärbi oçqıçnıñ mäktäpkä kilep bärelüe näticäsendä kübese balalar bulğan kim digändä 27 keşe yaqtı dön’yadan kitte.
Xökümät räsmi zatı monnan alda kim digändä 20 bularaq açıqlanğan ülüçelär sanınıñ artuın belderde.
Qıtayda yasalğan F-7 BJI törendäge xärbi oçqıç düşämbe könne Maylston kolledjı binasına bärelde. Ul waqıtta uquçılar därestän yaña ğına çıqqan bula.
Bangladeşnıñ Sälamätlek häm ğailä mullığı ministrlığı baş kiñäşçeseneñ maxsus assistentı Sayedur Rahman sişämbe belderü yasap: “Xäzergä qadär 27 keşe ülde. Bolardan 25e – balalar häm oçqıç yörtüçe. 78 keşe törle xastaxanälärgä salındı,” – dide.
Bangladeş armiyase düşämbe könne yasağan belderüendä pilot Towkir İslamnıñ rutin belem alu oçışında buluın häm oçqıçta zur ixtimal belän mexanik citeşsezlek kilep çığuın citkerde.
Belderüdä: “Tögäl säbäpne haman da tikşerälär,” – diyelde häm oçqıç yörtüçeseneñ küp keşe yäşägän töbäklärdän yıraqlaşırğa tırışuına qaramastan ike qatlı mäktäp binasına bärelüe äytelde.
Möxämmäd Yunısnıñ waqıtlıça xökümäte sişämbe könne milli matäm iğlan itte.
Yunıs X platformasında bolay dip yazdı: “Hawa köçläre Maylston kolledjı uquçıları, äti-äniläre, uqıtuçıları häm personalı belän bu qazada zıyan kürgän qalğan keşelärneñ yuğaltuı äytep betergesez. Bu – millätebez öçen qayğılı waqıyğa.”