Ukrainanıñ keşesez hawa apparatı Rusiyäneñ Soçi şähärendäge ber neft’ deposında yanğın kiterep çığardı.
Soçi gubernatorı Veniamin Kondrat’yev “Telegram” kanalda Soçidağı ber neft’ deposında çıqqan yanğınnıñ Ukraina keşesez hawa apparatı höcüme näticäsendä başlawın häm 120dän artıq yanğın sünderüçeneñ wazıyfa başında buluın citkerde.
Rusiyäneñ “RIA” xäbär agentlığı yäkşämbe könne ğadättän tış xällär räsmi zatlarına tayandırğan xäbärenä kürä Krasnodar töbägendä 2 meñ kub metr sıydırışlı yaqulıq tankı yana başladı.
“Rosaviaśiya” “Telegram” kanalda belderü yasap, hawa qurqınıçsızlığın täêmin itü maqsatı belän Soçi aêroportındağı reyslarnıñ tuqtatıluın belderde.
Kondrat’yev höcümneñ Adlerda oyıştırıluın açıqladı. Bu höcüm Kiyev citäkçelegeneñ suğış öçen möhim buluın uylağan Rusiyäneñ ênergetika asqorımasına yünälgän soñğı adımı bularaq kürelä.
Ukraina keşesez hawa apparatı höcümendä uzğan aynıñ azağında Adler töbägendä ber keşe ülde. Läkin 2014 Qışqı olimpiada uyınnarı uzğan Soçiğa höcümnär 2022 yılnıñ fevralendä başlanğan suğışta siräk kürelde.
Krasnodar töbägendä urnaşqan häm Rusiyäneñ kön’yağındağı iñ zur neft’ qorılmalarınnan berse bularaq belenüçe İl’skiy neft’ êşkärtü qorılması Ukrainanıñ keşesez hawa apparatı höcmnärenä yış räweştä duçar qala.
Yäkşämbe könne şulay uq Rusiyäneñ Voronej töbäge gubernatorı Ukrainanıñ dron höcümendä ber xatın-qıznıñ yaralanuın häm berniçä yanğınnıñ çığuın açıqladı, Ukraina xärbi citäkçelege Rusiyneñ Kiyevka raketa höcüme oyıştıruın belderde.