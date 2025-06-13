Dön’ya liderları häm xalıqara oyışmalar İzrailneñ İrannıñ atom-töş häm raketa asqorımasın maqsat itep alğan kiñ qırlı xärbi höcümnärennän soñ borçuların citkerep, aqıllı adımnar yasarğa çaqırdı.
Xalıqara cämäğat’çelek İzrailneñ İranğa qarağan kiñ qırlı xärbi höcümnärenä qırıs reakśiya kürsätte. Bu höcümnär İrannıñ atom-töş häm raketa qorılmalarına yasaldı häm İran armiyaseneñ yuğarı däräcäle räsmi zatları, ğomum ştab başlığı Möxämmäd Bakıri häm İnqıylap saqçıları citäkçese Xösäyen Sälamineñ ülemenä kiterde.
Tiñe kürelmägän bu wazğıyät’tän soñ Yaqın Könçığışta tağın da kiñ qırlı bäreleş qurqınıçı mäs’äläsendä borçu toyuçı Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması, zur dön’ya köçläre häm regional’ uyınçılar aşığıç räweştä kiyerenkelekne kimetergä çaqırdı.
Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması ğomum särqätibe Antoniu Guterreş pänceşämbe tönlä belderü yasap, İzrailneñ İrandağı poziśiyalarğa xärbi höcümnäre qısalarında Yaqın Könçığıştağı êskalaśiyane ğayepläde.
Guterreş urınbasarı Farhan Haq yasağan belderüendä bolay dip citkerde: “Yaqın Könçığıştağı härtörle xärbi êskalaśiyane ğayepli.”
Angliya tışqı êşlär ministrı Dêvid Lêmmi İzrailneñ İranğa qarağan tönge höcümnären qurqınıç mizgellär dip atadı häm barlıq taraflarnı ayıq aqıl belän êş başqarırğa çaqırdı.
Yaqınça 2 yıl êlek İran belän mönäsäbätlären cayğa salğan êlekke köndäşe Soğud Ğaräbstanı da İzrailneñ höcüm dulqının ğayepläde.
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Tähran häm qalğan İran şähärlären maqsat itep alğan kiñ qırlı İzrail hawa höcümnärennän soñ İrannıñ söyläşü östäle artına kire qaytuın ömet itüen äytte.
“Fox News” kanalınıñ baş milli qurqınıçsızlıq xäbärçese Djennifer Griffin X platformasında törkemnäreneñ Tramp belän İzrail höcümnäre xaqında küreşüen yazdı.
Donal’d Tramp höcümnärdän xäbärdar buluın läkin AQŞ armiyaseneñ operaśiyada qatnaşmawın assızıqladı.
Yaponiya tışqı êlär ministrı comğa könne Tokioda jurnalistlarğa birgän interv’yuda Yaponiyaneñ İzrailneñ İranğa qarağan hawadan höcümnären qırıs räweştä ğayepläwen äytte häm barlıq taraflarnı aqıllı bulırğa çaqırdı.
Yordaniya hawa kiñlegen barlıq oçqıç säfärlärenä yaptı.
Xökümät süzçese häm êlemtä ministrı Möxämmäd äl-Mumani: “Patşalıq hawa zonasınıñ bozıluına röxsät birmäde häm birmäyäçäk; şulay uq bernindi bäreleş öçen suğış mäydanı bulmayaçaq,” – dide.
Däwlät xäbär agentlığı tarafınnan yasalğan belderügä kürä İran-AQŞ atom-töş söyläşülärendä töp aradaşçı bulğan Oman: “İzrail höcüme diplomatik çişeleşlärgä häm töbäkneñ qurqınıçsızlığı belän totrıqlılığına yanıy,” – dide.
Awstraliya häm Yaña Zelandiya comğa könne İzrail belän İran arasındağı kiyerenkelekneñ üsüenä borçıluların açıqladı.
Awstraliya tışqı êşlär ministrı ilneñ media oyışması “ABC”ğa belderü yasap, barlıq taraflarnı wazğıyät’ne tağın da totrıqsızlaştıraçaq ğamäl häm süzlärdän taypılırğa çaqırdı.
Yaña Zelandiya tışqı êşlär ministrı isä ileneñ bu êskalaśiyagä borçıluın häm härtörle cawapnıñ regional’ suğış riskın möhim ülçämdä arttıraçağın belderde.
Qıtaynıñ Tährandağı ilçelege İrandağı soñğı wazğıyät’ne citdi häm butalçıq dip atap, Qıtay watandaşları häm êş urınnarınıñ wazğıyät’ne yaqınnan küzätep baruları häm çara kürüläre zarurlığı turında kisätte.