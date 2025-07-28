DÖNYA
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Rusiyä Tön’yaq Koreyağa turıdan oçışlar başlattı
Mäskäw-Pxen’yan reyslı oçqıç yäkşämbe könne Şeremet’yevodan kütärelde
Rusiyä Tön’yaq Koreyağa turıdan oçışlar başlattı
/ Reuters
28 Июль 2025

Yaña reys Rusiyä belän Tön’yaq Koreyaneñ xärbi xezmättäşlegen kiñäytep häm Kovid arqasında ğamäldän çığarılğan poyezd säfärlären qabat başlatıp, çınğa aşırıldı.

Rusiyä Ukrainadağı höcümen xuplawçı Aziyadäge berlektäşe bulğan Tön’yaq Koreya belän bağların nığıtuınıñ kürsätkeçe bularaq Tön’yaq Koreyağa turıdan säwdä oçışların başlattı.

Rusiyäneñ “Nordwind” hawa yullarınıñ Mäskäw-Pxen’yan reyslı oçqıçı yäkşämbe könne Şeremet’yevo aêroportınnan 16.25tä 400dän artıq yulçı belän kütärelde.

Rusiyäneñ transport ministrlığı taläpne qanäğat’länderü öçen ayda ber säfärneñ oyıştırılaçağın açıqladı.

Rusiyä tışqı êşlär ministrı Sergey Lavrov bu ay başlarında Tön’yaq Koreya liderı belän küreşer öçen ilneñ yaña Vonsan-Kalma yal itü urınına bardı. Lavrov Rusiyä turistların bu kompleksnı kilep kürergä täşwik itäçägen belderde.

Yaqınça 20 meñ keşene qunaq itä alaçaq yal itü kompleksı Kimnıñ il iqtisadın canlandıru maqsatı belän turizmnı arttıru tırışlıqları üzägendä urın alıp tora.

Tön’yaq Koreya pandemiya waqıtında kertkän çikläwlärne êtaplı bularaq beterä, çiklären dä äkrenläp aça. Läkin il xalıqara turizmnı qabat başlatıp cibärü mäs’äläsendä älegä belderü yasamadı.

Awrupa Berlegeneñ Rusiyä oçışların tıyuınnan alda Rusiyä turistların Awrupadağı yal itü urınnarına taşığan “Nordwind” hawa yulları bilet bäyälären 570 dollar bularaq bilgeläde.

Reys belän citäklägän läkin tulı isemen äytergä telämägän “Nordwind” xezmätkäre Oleg aêroportta “AFP” agentlığına belderü yasap bolay dide: “Bu – millätlärebez arasındağı bağlarnı nığıtuçı tarixi waqıyğa.”

Rusiyäneñ transport ministrı urınbasarı Vladimir Poteşkin ministrlıknıñ “Telegram” kanalında bolay dip yazdı: “Diplomatik mönäsäbätlärebezneñ 70 yıldan artıq tarixında berençe tapqır illärebez başqalaları arasında turıdan oçışlar başlatabız.”

Rusiyäneñ däwlät xäbär agentlığı “TASS” Pxen’yannan Mäskäwgä berençe säfärneñ sişämbe çınğa aşaçağın belderde.

Rusiyä häm Tön’yaq Koreya Kovid çorında 2020 yılda tuqtalğan poyezd säfärlären 17 iyun’ könne qabat başlattı.

İke il soñğı yıllarda xärbi ölkädä tağın da yaqın mönäsäbätlär qordı. Pxen’yan citäkçelegeneñ Rusiyäneñ Ukrainadağı xärbi operaśiyaläre öçen ğaskäri häm qoral cibärüe äytelä.

Rusiyä ilbaşı Putinnıñ uzğan yılnı Tön’yaq Koreyağa säfäre waqıtında ike il saqlanu paktına qul quydı.

Tön’yaq Koreya aprel’ ayında berençe tapqır ğaskärilärennän ber öleşen Rusiyä berlekläre belän Ukrainadağı front liniyasenä cibärüen döres dip belderde.

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