“ANI” agentlığınıñ Garhwal töbäge komissarı Vinay Şankar Pandeygä nigezlänep citkergän xäbärenä kürä, Hindstannıñ tönyağındağı Haridwar şähärendä urnaşqan Mansa Devi ğibadätxanäsendä cıyılğan zur xalıq törkeme tığızlığınnan soñ barlıqqa kilgän êteşü näticäsendä kim digändä altı keşeneñ ğomere özelgän.
Hindstannıñ tönyağındağı Uttarakhand vilayäteneñ başministrı “X" sośial media platforması aşa urtaqlaşqan yazmasında cirle poliśiyanıñ häm başqa qotqaru törkemnäreneñ waqiğa urınına barıp citep yärdäm häm qotqaru êşçänlegen başlatuın belderde.
“ANI”nıñ yäkşämbe könge xäbärenä kürä, yaralanuçılar cirle xastaxanägä salındı.
Hindstanda êteş-törteş qazaları moña qädär dä yış bulğalıy ide. Ğinwar ayında oyıştırılğan Maha Kumbh Hind festivale waqıtında izge sularda yuınu öçen cıyılğan millionlağan keşe arqasında barlıqqa kilgän êteş-törteştä kim digändä 30 keşe häläq bulğan ide.
İyün ayında isä Hindstandağı kriket stadionı çitendä barlıqqa kilgän êteşüdä kim digändä 11 keşeneñ ğomere özelgän ide.