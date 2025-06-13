İran höcümennän soñ hawa yulları yünäleşlären üzgärtte
İzrail Tähran citäkçelegeneñ atom bombası citeşterüen buldırmaw maqsatı belän başlatqan ozın möddätle operaśiyase başında İrannıñ atom-töş qorılmaların, ballistik raketa êşxanälären häm xärbi citäkçelären maqsat itep aluın açıqladı.
“Flightradar24” mäğlümatlarına qarağanda İzrail İrandağı poziśiyalarğa höcüm oyıştırğannan soñ hawa yulları yulçılar häm êkipaj personalı qurqınıçsızlığın täêmin itü maqsatı belän oçqıç säfärlären ğamäldän çığarıp, yünäleşlären üzgärtergä tırışıp, İzrail, İran, Ğıyraq häm Yordaniya hawa kiñlegennän çigende.
Dön’yada bäreleş urınnarınıñ artuı aviaśiya êşlärenä dä çağıla.
“Osprey Flight Solutions”ka kürä 2001 yıldan bügengä qadär 6 säwdä oçqıçına yalğış räweştä ut açıldı häm öçese isä maqsat itep alınudan qotıldı.
Tel’-Avivdağı Ben-Gurion isemendäge aêroport yabıldı häm İzrailneñ hawa saqlanu berämlekläre İrannan kilä alaçaq cawapqa qarşı çaralar kürde.
İzrailneñ milli hawa yulı şirkäte “Äl Al Airlines” İzrailgä häm İzraildän başqarıluçı oçqıç säfärläreneñ ğamäldän çığarıluın citkerde.
Däwlät mediası häm pilotlarğa yasalğan belderülärgä kürä İran hawa kiñlege dä yabıldı.
Üzäge Dubayda urnaşqan “Emirates”, “Lufthansa” häm “Air İndia” kebek qayber hawa yullarınıñ säwdä reysları İran aşa çınğa aşa ide.
Awrupa häm Tön’yaq Amerika oçışları öçen İran östennän oçuçı “Air İndia” qayber säfärlärneñ yünäleş üzgärtüen yäisä kire borıluın citkerde.
“Emirates” häm “Lufthansa”dan isä älegä açıqlaw kilmäde.
Ğıyraqnıñ comğa irtänge sägät’lärdä hawa kiñlegen yabuı häm barlıq hawa mäydannarındağı xäräkätne tuqtatuı Ğıyraq däwlät mediası tarafınnan belderelde.
İzrail häm Ğıyraq arasında urın aluçı Yordaniya İzrailneñ höcüm kampaniyase başnuğa berniçä sägät’tän soñ hawa kiñlegen yaptı.
Comğa irtän Dubayğa kilep citüe planlaştırılğan qayber oçqıç säfärläre yünaleşen üzgärtte.
“Flydubai” şirkäte Amman, Bäyrut, Dimäşk, İran häm İzrail oçışların ğamäldän çığaruın, şaqtıy säfärneñ beterelüen, yünäleşläreneñ üzgärtelüen yäisä kire borıluın açıqladı.
“Flightradar24”ğa kürä “Qatar Airways” comğa könne Dimäşkkä planlaştırılğan ike reysnı ğamäldän çığardı.