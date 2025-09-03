土耳其向阿富汗库纳尔省地震灾区提供了人道主义援助。目前，救援和救济行动已进入第三天，这场毁灭性的地震导致数千人无家可归，整个村庄被夷为平地。
土耳其国防部周三在社交平台X上宣布：“由于阿富汗库纳尔省的地震灾害，我们的空军一架A400M运输机已从凯塞里/埃尔基莱特机场起飞，运送由土耳其灾害与应急管理局（AFAD）和土耳其红新月会准备的人道主义援助物资。”
库纳尔省一名塔利班官员在接受阿纳多卢通讯社采访时表示，由于部分偏远地区的居民不愿离开，救援物资昨晚才开始抵达。这名官员要求匿名。
“当地居民拒绝撤离，因为他们的亲人遗体仍埋在废墟下。随后，我们开始分发帐篷和其他必需品。”这名官员说道。
库纳尔省是阿富汗东部受灾最严重的地区，目前已有超过1,400人遇难。
官员们表示，山区地形和受损的道路使得救援物资的运输变得困难，但救援和救济团队仍然抵达了所有受灾地区。
“我们尽可能通过车辆运送救援物资，但对于被地震切断的地区，我们使用直升机运送物资，并将伤者转移到医院。”这名官员补充道。
‘极具挑战性’
库纳尔省当地居民阿卜杜勒·瓦希德表示，余震仍在持续，给公众带来了恐惧。
周二，阿富汗东北部发生了一次新的5.2级地震，西北部的巴基斯坦也有震感。
人道主义机构警告称，这场灾难的规模需要国际社会的紧急支持，以防止危机进一步恶化。
联合国阿富汗人道主义协调员英德里卡·拉特瓦特周二表示，这场毁灭性的地震发生在阿富汗面临多重危机之际。
“从统计数据、偏远程度和地形来看，受影响的人数可能高达数十万。”拉特瓦特说道。
死亡人数可能进一步上升
包括邻国巴基斯坦、伊朗、中国和印度在内的多个国家，以及一些西方国家，已承诺向阿富汗提供援助。
根据临时政府发言人扎比胡拉·穆贾希德的说法，仅库纳尔省就报告了1,411人死亡，3,124人受伤，5,412所房屋被毁。
随着当局公布楠格哈尔、拉格曼和潘杰希尔三个省的数据，死亡人数可能进一步上升。
美国地质调查局记录显示，这场地震发生在当地时间周日晚11点47分（格林尼治时间19点17分），震中位于贾拉拉巴德以东东北27公里处，震源深度为8公里。当时，大多数居民正在熟睡中。
这是自2021年8月阿富汗塔利班重新掌权以来，该国遭遇的第三次重大地震。