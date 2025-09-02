土耳其
埃尔多安表示土耳其和叙利亚不会允许混乱
在中国参加上合组织峰会后返国途中埃尔多安总统强调了安卡拉在叙利亚的和平努力、对区域贸易走廊和巴勒斯坦的支持，同时强调了对话以结束乌克兰战争的必要性。
土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安强调土耳其致力于深化与北京的关系。（图片来源：安纳多卢通讯社） / AA
2025年9月2日

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，无论是土耳其还是大马士革，都不会容忍任何破坏叙利亚稳定的企图。他承诺支持这个饱受战争摧残的国家，并警告称，“那些投资于混乱的战争贩子这次将失败。”

埃尔多安周二在从中国天津返回途中对记者发表了上述言论。他此前参加了在天津举行的上海合作组织（SCO）峰会。他表示，叙利亚的多元民族，包括阿拉伯人、库尔德人、土库曼人、阿拉维派、逊尼派和基督徒，将战胜那些试图分裂国家的人。

“我们不会放弃叙利亚。我们将继续支持他们。只要上帝愿意，没有人能够阻止叙利亚的复兴，”总统谈到。

埃尔多安还强调了土耳其与中国深化关系的努力，并表示中国“意识到土耳其在地区中的重要性和影响力。”

‘只有以和平为导向的对话才能结束乌克兰战争’

谈到全球问题时，他对最近在阿拉斯加举行的美俄峰会表示欢迎，称其“合理”。他强调，只有以和平为导向的对话才能结束乌克兰战争。他指出，安卡拉一直主张通过谈判解决问题，并提到此前在伊斯坦布尔举行的会谈表明和平之路是可行的。

在区域一体化方面，埃尔多安提到了阿塞拜疆和亚美尼亚之间关于扎戈苏尔走廊的协议，称这是一个将激活公路和铁路网络、开放边境关口并促进各领域贸易的重要步骤。

“任何试图破坏这一进程的人都将付出代价，”他警告说，并强调土耳其致力于区域人民的团结。

全球对巴勒斯坦的承认

埃尔多安还谈到了巴勒斯坦问题，预测这一议题将在本月的联合国大会上占据重要位置，特别是在一些欧洲国家逐步承认巴勒斯坦国家地位的背景下。

他批评美国对巴勒斯坦官员的签证限制，并敦促华盛顿“对以色列的‘屠杀和压迫’说不。”

“以色列的种族灭绝永远不会被遗忘。充满慈爱的母亲和父亲永远不会忘记在巴勒斯坦被屠杀的婴儿、母亲和父亲，”他说。

总统谈到：“联合国大会的存在是为了解决全球问题，而将巴勒斯坦排除在外只会让以色列感到高兴。”

