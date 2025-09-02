土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，无论是土耳其还是大马士革，都不会容忍任何破坏叙利亚稳定的企图。他承诺支持这个饱受战争摧残的国家，并警告称，“那些投资于混乱的战争贩子这次将失败。”

埃尔多安周二在从中国天津返回途中对记者发表了上述言论。他此前参加了在天津举行的上海合作组织（SCO）峰会。他表示，叙利亚的多元民族，包括阿拉伯人、库尔德人、土库曼人、阿拉维派、逊尼派和基督徒，将战胜那些试图分裂国家的人。

“我们不会放弃叙利亚。我们将继续支持他们。只要上帝愿意，没有人能够阻止叙利亚的复兴，”总统谈到。

埃尔多安还强调了土耳其与中国深化关系的努力，并表示中国“意识到土耳其在地区中的重要性和影响力。”

‘只有以和平为导向的对话才能结束乌克兰战争’

谈到全球问题时，他对最近在阿拉斯加举行的美俄峰会表示欢迎，称其“合理”。他强调，只有以和平为导向的对话才能结束乌克兰战争。他指出，安卡拉一直主张通过谈判解决问题，并提到此前在伊斯坦布尔举行的会谈表明和平之路是可行的。

在区域一体化方面，埃尔多安提到了阿塞拜疆和亚美尼亚之间关于扎戈苏尔走廊的协议，称这是一个将激活公路和铁路网络、开放边境关口并促进各领域贸易的重要步骤。