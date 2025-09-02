华人世界
朝鲜领导人金正恩前往中国参加二战胜利纪念阅兵
金正恩在北京与普京和习近平出席纪念日本投降80周年的阅兵仪式。
金正恩出席北京阅兵式，与普京和习近平共同纪念日本投降80周年 / AP
2025年9月2日

朝鲜领导人金正恩乘坐专列进入中国，参加在北京举行的纪念二战结束的军事阅兵仪式，朝鲜官方媒体报道。

《劳动新闻》刊登了金正恩与包括外务相崔善姬在内的高级官员的照片，他们在周一从平壤登上装甲专列启程。

韩国媒体随后证实，该列车已抵达中国边境城市丹东，随后前往北京。

此次访问是金正恩自2019年以来首次访问中国，也是他自2011年上台以来的第五次访华。

金正恩计划于周三与中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京一同出席阅兵仪式。

此次活动可能突显三国领导人对美国的共同反对，尽管尚未确认三方峰会的举行。

普京于周日抵达中国，参加上海合作组织峰会以及阅兵仪式。

克里姆林宫官员表示，与金正恩的会面“正在考虑中”。

朝鲜中央通讯社表示，金正恩此行体现了朝鲜与中国、俄罗斯之间的“战略团结”。

近年来，朝鲜在全球事务上愈发积极发声，就中东冲突和台湾海峡问题发表声明，并将自己定位为与北京和莫斯科一道对抗华盛顿的统一战线的一部分。

对于金正恩而言，此次北京之行也是他上任以来首次出席多边活动。

此次访问正值美国总统特朗普和韩国新任自由派总统李在明表示有意重启与平壤的核谈判之际。

自2019年金正恩与特朗普在河内的峰会破裂以来，谈判一直处于停滞状态。

