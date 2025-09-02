克里姆林宫官员表示，与金正恩的会面“正在考虑中”。

朝鲜中央通讯社表示，金正恩此行体现了朝鲜与中国、俄罗斯之间的“战略团结”。

近年来，朝鲜在全球事务上愈发积极发声，就中东冲突和台湾海峡问题发表声明，并将自己定位为与北京和莫斯科一道对抗华盛顿的统一战线的一部分。

对于金正恩而言，此次北京之行也是他上任以来首次出席多边活动。

此次访问正值美国总统特朗普和韩国新任自由派总统李在明表示有意重启与平壤的核谈判之际。

自2019年金正恩与特朗普在河内的峰会破裂以来，谈判一直处于停滞状态。