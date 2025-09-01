华人世界
3分钟阅读
莫迪和普京在上合峰会上牵手亮相
在天津上海合作组织峰会上，印度和俄罗斯领导人重申了密切关系,强调了即使华盛顿新的关税措施给新德里施压,双方之间的信任和合作依然牢固。
莫迪和普京面带笑容，热情握手，走向中国国家主席习近平。（照片：美联社） / AA
2025年9月1日

印度总理纳伦德拉·莫迪在天津举行的上海合作组织（SCO）峰会期间会见了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，突显了两国之间的密切双边关系，即使美国对印度商品加征关税也加剧了经济压力。

周一莫迪与普京热情握手并微笑着走向中国国家主席习近平，随后莫迪在社交媒体平台X上发布了一张与普京在克里姆林宫领导人使用的装甲Aurus豪华轿车内的合影。

莫迪表示：“即使在最困难的情况下，印度和俄罗斯始终肩并肩同行。我们之间的密切合作不仅对两国人民至关重要，也对全球和平、稳定与繁荣具有重要意义。”

普京对此表示回应，称莫迪为“亲爱的总理先生，亲爱的朋友”，并强调两国数十年来“友好和信任”的关系是未来合作的坚实基础。

莫迪还对结束乌克兰战争的努力表示欢迎，他指出：“必须找到尽快结束冲突并建立持久和平的途径。”

美国关税加剧印度经济压力

美国最近对印度商品加征额外关税，理由是对贸易不平衡和印度日益增加的俄罗斯原油进口的担忧。这些新关税叠加在现有关税之上，使某些印度商品的总税率提高至50%。

分析人士表示，如果这些关税持续一年，可能会使印度的GDP增长率下降0.6%至0.8%。这些关税主要针对劳动密集型行业，如纺织品、珠宝和消费品，这可能导致就业岗位流失，并加重印度出口导向型产业的压力。

尽管面临关税压力，印度几乎没有迹象表明会减少俄罗斯原油的进口。印度和中国仍是俄罗斯石油的最大买家，而新德里优先考虑能源安全，并致力于维持与莫斯科的强大双边能源关系。

