印度总理纳伦德拉·莫迪在天津举行的上海合作组织（SCO）峰会期间会见了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，突显了两国之间的密切双边关系，即使美国对印度商品加征关税也加剧了经济压力。

周一莫迪与普京热情握手并微笑着走向中国国家主席习近平，随后莫迪在社交媒体平台X上发布了一张与普京在克里姆林宫领导人使用的装甲Aurus豪华轿车内的合影。

莫迪表示：“即使在最困难的情况下，印度和俄罗斯始终肩并肩同行。我们之间的密切合作不仅对两国人民至关重要，也对全球和平、稳定与繁荣具有重要意义。”

普京对此表示回应，称莫迪为“亲爱的总理先生，亲爱的朋友”，并强调两国数十年来“友好和信任”的关系是未来合作的坚实基础。

莫迪还对结束乌克兰战争的努力表示欢迎，他指出：“必须找到尽快结束冲突并建立持久和平的途径。”