12 小时前
印度官员表示，在一场致命的冰水洪流席卷喜马拉雅山城镇并将其掩埋于泥土中一周后，至少还有68人下落不明。
截至目前，已有4人确认遇难，这使得8月5日灾难的死亡人数可能超过70人。
幸存者拍摄的视频显示，泥泞的洪水猛烈冲击，卷走了多层公寓楼，场面令人恐惧。
灾难管理官员周二表示，他们正在北阿坎德邦的旅游小镇达拉里废墟中寻找遇难者遗体。
国家灾害响应部队的甘比尔·辛格·乔汉表示，嗅探犬已经标记了几个可能有遗体的地点，但“当开始挖掘时，地下涌出了水”。
乔汉还提到，搜救队正在使用地面穿透雷达进行艰难的搜寻工作。
最初有超过100人被报告失踪，但由于道路被冲毁，移动通信受损，救援人员花了几天时间核对名单。
目前，当地政府的失踪名单上有68人，其中包括44名印度人和22名尼泊尔人，名单中还包括9名士兵。
在每年6月至9月的季风季节，致命的洪水和山体滑坡很常见。专家指出，气候危机加上不合理的开发规划，正在加剧这些灾害的频率和严重性。
气候变化专家警告，这次灾难是对全球变暖影响的“警钟”。
虽然洪水的官方原因尚未公布，但科学家表示，很可能是强降雨引发了快速融化的冰川碎片坍塌。
喜马拉雅冰川为近20亿人提供了重要的水源，但由于气候变化，它们正在以前所未有的速度融化，使社区面临不可预测且代价高昂的灾害。
冻土层的软化进一步增加了山体滑坡的风险。