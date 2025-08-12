乌克兰军方和分析人士周二表示，俄罗斯军队在前线一个狭窄但重要的区域迅速推进。这一消息发布之际，距离俄罗斯和美国总统会晤仅有几天时间。

自2022年开始对乌克兰展开“特别军事行动”以来，莫斯科的军队在广阔的前线取得了代价高昂但逐步的进展。最近几个月，俄方声称已吞并了乌克兰的四个地区，但仍在为控制这些地区而战斗。

乌克兰军方周二在一份声明中表示，顿涅茨克地区的库切里夫亚尔村附近发生了冲突，并承认俄军取得了一些进展。

与乌克兰军方关系密切的“DeepState”博客显示，俄军在大约两天内推进了约10公里（6英里）。

目前被俄军控制的走廊威胁到了多布罗皮利亚镇，这是一座矿业小镇，许多平民正在逃离，同时该镇也遭受了俄军无人机的袭击。

这一局势同样威胁到了科斯蒂安蒂尼夫卡镇，这座城镇饱受战火摧残，是顿涅茨克地区乌克兰控制下为数不多的大型城市之一。