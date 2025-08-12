国际
俄罗斯军队在关键前线地区快速推进
特朗普计划于周五与弗拉基米尔·普京会面,他将此次峰会描述为一次"探查性会晤",以了解俄罗斯领导人结束乌克兰战争的想法。
顿涅茨克地区前线，一名乌克兰士兵向俄军发射榴弹炮。 / Reuters
12 小时前

乌克兰军方和分析人士周二表示，俄罗斯军队在前线一个狭窄但重要的区域迅速推进。这一消息发布之际，距离俄罗斯和美国总统会晤仅有几天时间。

自2022年开始对乌克兰展开“特别军事行动”以来，莫斯科的军队在广阔的前线取得了代价高昂但逐步的进展。最近几个月，俄方声称已吞并了乌克兰的四个地区，但仍在为控制这些地区而战斗。

乌克兰军方周二在一份声明中表示，顿涅茨克地区的库切里夫亚尔村附近发生了冲突，并承认俄军取得了一些进展。

与乌克兰军方关系密切的“DeepState”博客显示，俄军在大约两天内推进了约10公里（6英里）。

目前被俄军控制的走廊威胁到了多布罗皮利亚镇，这是一座矿业小镇，许多平民正在逃离，同时该镇也遭受了俄军无人机的袭击。

这一局势同样威胁到了科斯蒂安蒂尼夫卡镇，这座城镇饱受战火摧残，是顿涅茨克地区乌克兰控制下为数不多的大型城市之一。

一位知名军事博主斯特尔年科在Telegram上写道，俄军在推进过程中已控制了连接顿涅茨克重要人口中心的一部分公路。

“局势非常危急，”他早些时候写道。

与此同时，总部位于美国的战争研究所表示：“俄军的破坏和侦察小组正在渗透到多布罗皮利亚附近地区。”

该研究所补充道：“目前还不能将俄军在多布罗皮利亚地区的推进称为战役级别的突破，”并警告称，未来几天对于抵御攻击至关重要。

美国总统唐纳德·特朗普计划于周五与弗拉基米尔·普京会晤，他将此次峰会描述为一次“试探性会谈”，以了解俄方对结束乌克兰战争的想法。

与此同时，欧洲领导人正加紧努力，确保基辅的利益得到捍卫。

