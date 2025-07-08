南非总统西里尔·拉马福萨对美国总统唐纳德·特朗普威胁对与金砖国家结盟的国家加征额外关税的言论表示反对，并警告不要惩罚那些追求和平合作的国家。

“不应有强权即公理的一个世界，”拉马福萨周一在里约热内卢的一场新闻发布会上表示，并谈到“绝不应该对寻求合作并致力于推动人类利益的国家进行报复或惩罚。”

他的言论是对特朗普最近威胁对那些“奉行反美政策”的国家进口商品征收10%关税的回应。特朗普的这一举措是特别针对于金砖国家经济集团——包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非——该集团一直致力于扩大其全球影响力。

‘金砖国家不是联合国或G20的对手’

拉马福萨否认金砖国家对现有机构构成威胁的说法，表示该集团应被视为促进发展和良好治理的几个新兴全球权力中心之一。“金砖国家不是联合国或G20的对手，”他说，并称该集团最新的联合声明是专注于全球福祉的一个“美好的宣言”。

他还证实，金砖国家成员国一致谴责以色列对伊朗的“单方面”打击，并重申呼吁立即在加沙停火，以制止“对巴勒斯坦人的屠杀和种族灭绝”。

呼吁联合国安理会改革

拉马福萨强调，特别是来自非洲的呼声正在“日益高涨”，联合国，特别是安全理事会需要进行改革。

他认为，自第二次世界大战以来基本未变的全球治理体系必须现代化，以反映当今的现实。

在贸易方面，尽管特朗普政府设定的贸易谈判最后期限临近，拉马福萨仍然保持乐观。他表示，南非贸易部在他五月访问白宫后，正在积极与美国同行接洽。

“我们已经提出了一个明确的建议和方案，目前正在审查中，”他说。“一切都可以谈判——甚至是最后期限。”

美国与南非关系紧张

近年来，南非与美国之间的紧张关系有所加剧。今年二月，特朗普发布行政命令削减对南非的财政援助，理由是对其土地改革政策、与伊朗的密切关系以及在国际法院对以色列提起的种族灭绝诉讼。

特朗普还因声称南非白人农民遭到针对性杀害的争议性言论而受到批评——南非政府对此予以否认。

尽管如此，拉马福萨形容他与特朗普在白宫的会晤是富有成效的，称该会晤帮助在“动荡的地缘政治架构”中在贸易议题范围内“重置”了双边关系。